وزير الداخلية السعودي في قطر

وصل وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز إلى قطر مساء اليوم السبت في زيارة رسمية للبلاد.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن رئيس الوزراء القطري الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني ووزير الداخلية وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية، كانوا في استقبال الوزير السعودي.

وأشارت الوكالة إلى أنه كان في استقبال الأمير عبد العزيز السفير السعودي لدى الدوحة الأمير منصور بن خالد بن عبد الله الفرحان.