تسلم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال استقباله وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في الدوحة، رسالة خطية من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، تضمنت دعوة لأمير قطر لزيارة المملكة.
وزير الداخلية السعودي في قطر
4/9/2021
وصل وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز إلى قطر مساء اليوم السبت في زيارة رسمية للبلاد.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن رئيس الوزراء القطري الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني ووزير الداخلية وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية، كانوا في استقبال الوزير السعودي.
وأشارت الوكالة إلى أنه كان في استقبال الأمير عبد العزيز السفير السعودي لدى الدوحة الأمير منصور بن خالد بن عبد الله الفرحان.
المصدر : وكالات