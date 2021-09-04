ليبيا.. الدبيبة يأمر المدعي العام العسكري بالتعجيل في التحقيق باشتباكات طرابلس

أمر رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة المدعي العام العسكري اللواء مسعود ارحومة بضرورة الإسراع في التحقيق الجاري المتعلق باشتباكات جنوبي طرابلس.

وجاء ذلك خلال لقائه المدعي العام العسكري غداة اشتباكات وقعت في منطقة صلاح الدين (جنوبي طرابلس)، وفق بيان للمكتب الإعلامي للدبيبة.

وطالب الدبيبة -وفق البيان- بضرورة الإسراع في التحقيق الجاري المتعلق بالاشتباكات التي حدثت بمنطقة صلاح الدين أمس الجمعة، وكذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

واندلعت اشتباكات في ساعة مبكرة أمس الجمعة بالعاصمة الليبية بين "اللواء 444" وما تسمى "قوة دعم الاستقرار"، في أعنف اشتباكات تشهدها طرابلس منذ توقف القتال بين قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر قبل عام.

ودعت وزارة الداخلية الليبية جميع القطاعات الأمنية إلى ضبط النفس، وعدم الانجرار إلى الاقتتال.

وأعلنت الوزارة -في بيان صدر على خلفية الاشتباكات- أنها أعطت تعليمات لجميع قواتها بعدم الانخراط في الاقتتال وتقويض أمن العاصمة، وحثتهم على تغليب لغة العقل على لغة السلاح.

وأضاف البيان أن ما شهدته طرابلس من اقتتال يقوّض العملية السياسية، ويخلق تحديات أمنية في هذه المرحلة الحساسة.

وأكدت الوزارة التزامها بالعمل الدؤوب على إيصال الليبيين إلى استحقاق الانتخابات المقررة في ديسمبر/كانون الأول المقبل، وشددت على ضرورة دعم حكومة الوحدة والالتفاف حولها.

كما أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أمس الجمعة عن قلقها إزاء تلك الاشتباكات، وشددت على ضرورة الشروع في عملية نزع السلاح، وإعادة الإدماج، وإصلاح قطاع الأمن، ووضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة.

أهالي سبها

وطالب أهالي مدينة سبها بالجنوب الليبي السلطات الليبية والبعثة الأممية بإخراج القوات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر من المدينة.

وجاء ذلك في بيان مصور مساء أمس الجمعة تعقيبا على حادثة إقفال المجال الجوي بمطار سبها.

وقامت قوات حفتر الاثنين الماضي بإغلاق المجال الجوي في سبها لمنع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي من زيارة المدينة.

وطالب أهالي سبها المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة والبعثة الأممية "بسحب كافة القوات غير الشرعية التابعة للمنطقة الشرقية".

واتهم الأهالي قوات حفتر بمحاولة "السيطرة على مدن الجنوب لفرض أجندة سياسية تخدم بعض الأشخاص ولا تخدم الوطن".

كما طالبوا "بتسليم كافة المنافذ البرية والجوية إلى مديرية أمن مدينة سبها".

وحذر الأهالي من الدخول في مواجهات مسلحة مع قوات حفتر في حال لم تتم تلبية مطالبهم، وفق البيان.

ومنذ أبريل/نيسان 2019، تخضع مدينة سبها وبعض مناطق الجنوب الليبي لسيطرة حفتر.

وقبل شهور، شهدت ليبيا انفراجا سياسيا؛ ففي 16 مارس/آذار الماضي تسلمت سلطة انتقالية منتخبة -تضم حكومة وحدة وطنية ومجلسا رئاسيا- مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في ديسمبر/كانون الأول المقبل.