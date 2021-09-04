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سياسة|نيوزيلندا

مراكز تسوق بنيوزيلندا تسحب السكاكين من أرففها بعد هجوم خلف 6 جرحى

مجموعة "كاونت داون" النيوزيلندية لمراكز التسوق قالت إنها اتخذت قرارها ليشعر الموظفون بالأمان (غيتي)
مجموعة "كاونت داون" النيوزيلندية لمراكز التسوق قالت إنها اتخذت قرارها ليشعر الموظفون بالأمان (غيتي)
4/9/2021

قالت مجموعة "كاونت داون" النيوزيلندية لمراكز التسوق اليوم السبت إنها سحبت السكاكين والمقصات من أرففها، وذلك بعد يوم من قيام رجل بطعن 6 أشخاص في أحد متاجر الشركة.

وأوضحت كيري هانفين المديرة العامة لشؤون السلامة بمجموعة كاونت داون "اتخذنا الليلة الماضية قرارا بسحب جميع السكاكين والمقصات من أرففنا مؤقتا في الوقت الذي ندرس فيه ما إذا كان علينا الاستمرار في بيعها".

وقالت في بيان إعلامي "نريد أن يشعر كل فريقنا بالأمان عندما يأتون إلى العمل، خاصة بالنظر إلى أحداث أمس".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن سلاسل متاجر أخرى سحبت أيضا السكاكين الحادة.

وقتلت الشرطة بالرصاص المهاجم، وهو سريلانكي لم يتم الكشف عن اسمه بسبب أوامر قضائية بعدم النشر. وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن إن الرجل استلهم أفكاره من تنظيم الدولة الإسلامية وكان يخضع لمراقبة الشرطة بشكل مستمر.

وكانت الشرطة تلاحق الرجل عندما دخل سوبر ماركت كونت داون في مركز نيو لين التجاري بأوكلاند، وقالت إنها اعتقدت أنه دخل للتسوق لكنه التقط سكينا من أرفف المعروضات وبدأ طعن الناس.

وأفادت الشرطة بأنها أطلقت النار عليه في غضون دقيقة من بدء طعنه الناس، و3 من الضحايا الست حالتهم خطرة.

المصدر : رويترز

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