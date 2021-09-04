الملا برادر يعد بحكومة تمثل جميع أطياف الشعب الأفغاني

قال رئيس المكتب السياسي لطالبان الملا عبد الغني برادر إن الحركة بصدد تشكيل حكومة شاملة تمثل جميع أطياف الشعب الأفغاني. وأضاف في تصريح للجزيرة أن استتباب الأمن ضروري لبدء المشاريع الاقتصادية الكبرى في أفغانستان.

وتابع برادر "أطمئن الشعب أننا نسعى جاهدين لتحسين وضعهم المعيشي، وستكون حكومة مسؤولة أمام الجميع وستوفر الأمن لأنه ضروري للتنمية الاقتصادية، ليس في أفغانستان بل في العالم أجمع، وإذا تمكنا من توفير الأمن فسنتغلب على المشاكل الأخرى، ومن هنا تبدأ عجلة التقدم والرقي، ولن ندخر جهدا في الوصول إلى هذه الأهداف".





وفي السياق نفسه، قال محمد عباس ستانيكزاي نائب رئيس المكتب السياسي الأربعاء الماضي -لإذاعة "بي بي سي" (BBC) الناطقة بلغة البشتون- إن النساء سيتمكنّ من مواصلة العمل، لكن "قد لا يكون لهن مكان" في الحكومة المستقبلية أو مناصب أخرى رفيعة.

ويوم أمس الجمعة نقلت وكالة رويترز عن مصادر في حركة طالبان قولها إن الملا برادر سيترأس الحكومة المقبلة.

وأضافت المصادر أن الملا محمد يعقوب -نجل مؤسس الحركة الملا محمد عمر- سيسند له منصب رفيع في الحكومة، إلى جانب ستانيكزاي.





وصرّح مسؤول آخر من طالبان بأن أمير الحركة هبة الله آخوند زاده سيركز على الأمور الدينية، وعلى "الحكم في إطار الشريعة الإسلامية".

وقبل أيام، قال مصدر في حركة طالبان للجزيرة إن الحكومة الجديدة ستُعلَن في غضون أيام. وأكد أن أعضاء الحكومة السابقة لن يشاركوا في الحكومة الجديدة التي قال إنها ستحظى بدعم الداخل والخارج.

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان محمد نعيم أمس إن مبعوث رئيس الوزراء الإيطالي التقى قادة المكتب السياسي.

وأكد نعيم أن المبعوث الإيطالي وعد بفتح سفارة بلاده في كابل ودعم الحكومة الجديدة في المجالات الإنسانية والاقتصادية.