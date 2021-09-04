جنرال أميركي: أقل من 1400 ممن تم إجلاؤهم من أفغانستان ما زالوا في قاعدة العديد بقطر

قال جنرال أميركي -اليوم السبت- إن "الولايات المتحدة نقلت معظم من أجلتهم من أفغانستان إلى قطر، وعددهم 57 ألفا، في حين لا يزال أقل من 1400 منهم في القاعدة العسكرية الأميركية هناك".

وأجلت الولايات المتحدة ما يقرب من 124 ألف شخص من كابول الشهر الماضي، بجسر جوي ضخم أُقيم بقيادة الولايات المتحدة لنقل رعاياها وأفغان وغيرهم من جنسيات أخرى، مع سيطرة حركة طالبان على أفغانستان.

وقال الجنرال جيرالد دونوهيو للصحفيين إن "بعض الذين نقلوا جوا من قطر هم الآن في الولايات المتحدة، بينما نقل آخرون إلى أوروبا حيث يجري التعامل معهم".

وأضاف أن من المقرر أن يتم نقل كثيرين من بين 1400 لا يزالون في قاعدة العديد في قطر اليوم السبت، بينما ستبقى مجموعة صغيرة تحتاج إلى رعاية طبية حتى تتمكن من السفر.

وقال الجنرال الأميركي إن مواطنين أفغانا وغير أفغان نُقلوا جوا إلى قاعدة العديد التي شهدت عند الذروة وجود ما يزيد على 17 ألفا ممن جرى إجلاؤهم في وقت واحد"، وأضاف أن 9 أطفال ولدوا في القاعدة أثناء مهمة الإجلاء.

وبعد انتهاء مهمة صعبة في كابل تضمنت إجلاء أفغان قيل إنهم معرضون للخطر، ينتظر الآن آلاف غيرهم، بعضهم ليست لديه وثائق أو طلباته للحصول على تأشيرة أميركية معلقة، وآخرون ضمن عائلات ذات أوضاع هجرة مختلطة، في "مراكز عبور" في بلدان ثالثة.

ويتعين على الأفغان اجتياز عقبات الهجرة البيروقراطية كي يتسنى لهم دخول الولايات المتحدة في نهاية المطاف.