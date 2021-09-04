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سياسة|كويت

كرس حياته لخدمة القضية الفلسطينية.. وفاة الأكاديمي والباحث السياسي شفيق الغبرا

الأكاديمي والباحث السياسي الكويتي شفيق الغبرا (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكاديمي والباحث السياسي الكويتي شفيق الغبرا (مواقع التواصل الاجتماعي)
4/9/2021

توفي الأكاديمي والباحث السياسي الكويتي (الفلسطيني الأصل) شفيق الغبرا (68 عاما) اليوم السبت، في الكويت بعد صراع مع المرض.

والغبرا حاصل على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة تكساس، وشغل مناصب إدارية وأكاديمية عدة، خصوصاً في الكويت التي قضى بها معظم سنوات حياته، فهو أول رئيس للجامعة الأميركية في الكويت.

وكرس الغبرا معظم بحوثه ومحاضراته المصورة لخدمة القضية الفلسطينية وتسليط الضوء على النظام الاستعماري الإسرائيلي.

وقد حاضر الغبرا في عشرات الجامعات ومراكز البحوث عبر العالم، وحصل على أعلى جائزة في دولة الكويت للبحث العلمي في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية، وله العديد من المؤلفات في مجاله.

المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية

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