كرس حياته لخدمة القضية الفلسطينية.. وفاة الأكاديمي والباحث السياسي شفيق الغبرا

توفي الأكاديمي والباحث السياسي الكويتي (الفلسطيني الأصل) شفيق الغبرا (68 عاما) اليوم السبت، في الكويت بعد صراع مع المرض.

والغبرا حاصل على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة تكساس، وشغل مناصب إدارية وأكاديمية عدة، خصوصاً في الكويت التي قضى بها معظم سنوات حياته، فهو أول رئيس للجامعة الأميركية في الكويت.

وكرس الغبرا معظم بحوثه ومحاضراته المصورة لخدمة القضية الفلسطينية وتسليط الضوء على النظام الاستعماري الإسرائيلي.

وقد حاضر الغبرا في عشرات الجامعات ومراكز البحوث عبر العالم، وحصل على أعلى جائزة في دولة الكويت للبحث العلمي في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية، وله العديد من المؤلفات في مجاله.