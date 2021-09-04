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سياسة|باكستان

أفغانستان.. مدير المخابرات العسكرية الباكستانية يصل كابل للقاء قادة طالبان

رئيس المخابرات الباكستانية الجنرال فايز حميد (الصحافة الباكستانية)
رئيس المخابرات الباكستانية الجنرال فايز حميد (الصحافة الباكستانية)
4/9/2021-|آخر تحديث: 4/9/202110:24 PM (مكة المكرمة)

توجه وفد باكستاني يرأسه رئيس الاستخبارات العسكرية الباكستانية الفريق فايز حميد اليوم السبت إلى العاصمة الأفغانية كابل لبحث عدة قضايا مع مسؤولي حركة طالبان.

ونقل مراسل الجزيرة في إسلام آباد عن مصادر رسمية قولها إن "رئيس الاستخبارات الباكستانية وصل إلى كابل، ومن المقرر أن يلتقي قادة طالبان، ومن بينهم الملا عبد الغني برادر".

وقالت قناة "جيو نيوز" الباكستانية إن "الوفد سيلتقي كبار قادة طالبان لمناقشة آخر التطورات في أفغانستان، والعلاقات المستقبلية بين البلدين".

وأكد مسؤول استخباراتي باكستاني رفيع المستوى للأناضول أن الوفد سيثير عدة قضايا معلقة منذ فترة طويلة، خاصة إدارة الحدود، ومعاقل حركة طالبان باكستان.

وقال المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد إن "زيارة رئيس المخابرات الباكستانية إلى كابل جاءت بطلب منه لتنسيق العلاقات بين البلدين، وإنه تم تنسيق الزيارة مع المكتب السياسي لحركة طالبان في الدوحة".

وأضاف أن باكستان عرضت مساعدتها في تشغيل مطار حامد كرزاي الدولي.

وتأتي زيارة حميد إلى كابل بعد لقاء بين وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب وقائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا.

وسيطرت طالبان على أفغانستان خلال 10 أيام، بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أميركي اكتمل نهاية أغسطس/آب الماضي.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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