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سياسة|قطر

لدورهم في الإخلاء وإعادة تشغيل مطار كابل.. بلينكن: سأتوجه إلى الدوحة لشكر المسؤولين القطريين

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (رويترز)
3/9/2021

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الجمعة إنه "سيسافر إلى الدوحة الأحد القادم للاجتماع بالمسؤولين القطريين وتوجيه الشكر لهم على ما قدموه من مساعدة خلال عملية الإجلاء من أفغانستان".

وأضاف بلينكن -في مؤتمر صحفي في مقر الوزارة- أنه سيلتقي أفغانا وموظفين في قطر، التي تقوم حقا بعمل بطولي على مدار الساعة.

وأكد أن واشنطن تعمل مع شركائها القطريين والأتراك للمساعدة في إعادة تشغيل مطار كابل في أسرع وقت ممكن.

وأوضح الوزير أن الفريق الدبلوماسي الأميركي الخاص بأفغانستان بدأ العمل في الدوحة، وهو على تواصل مع الأميركيين الذين ما زالوا في أفغانستان ويريدون المغادرة، ويقدم لهم إرشادات واضحة.

وشدد بلينكن على أن بلاده تتوقع من الحكومة الأفغانية المقبلة أن تفي بالتزاماتها في ما يتعلق بحرية السفر، وعدم السماح بأن تكون أفغانستان قاعدة لانطلاق الإرهاب.

وأكد بلينكن أن واشنطن ستحافظ على قنوات الاتصال مع طالبان، بشأن قضايا مثل السماح بمغادرة من يختار ذلك.

وقال إن إدارته تعالج أكبر عدد ممكن من ملفات الأفغان المتقدمين لبرنامج التأشيرات الجديد، وتدرس طرقا بديلة لتسريع ذلك.

وأضاف أن الوزارة تبذل جهودا منذ وصول الرئيس الأميركي جو بايدن للسلطة في يناير/كانون الثاني الماضي لتسريع إجراءات التأشيرات الخاصة للأفغان الذين عملوا مع القوات الأميركية خلال الحرب التي استمرت 20 عاما، موضحا أن آلافا منهم لا يزالون في أفغانستان.

وفي أغسطس/آب الماضي، سيطرت حركة طالبان على أفغانستان بعد انهيار القوات الحكومية وهروب الرئيس الأفغاني أشرف غني إلى الإمارات، بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أميركي اكتمل نهاية الشهر نفسه.

والثلاثاء الماضي، انتهت عمليات إجلاء القوات الأجنبية والمواطنين الأفغان المتعاونين معها، لتبدأ حركة طالبان سيطرتها على مطار العاصمة كابل.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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