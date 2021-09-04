البث الحي
سياسة

أفغانستان.. غوغل تغلق مؤقتا حسابات للحكومة السابقة وطالبان تسعى للحصول على بيانات

قالت شركة غوغل إنها تتخذ إجراءات مؤقتة لحماية ما سمتها الحسابات المناسبة بأفغانستان (الأناضول)
قالت شركة غوغل إنها تتخذ إجراءات مؤقتة لحماية ما سمتها الحسابات المناسبة بأفغانستان (الأناضول)
4/9/2021

نقلت وكالة رويترز عن مصدر وصفته بالمطلع أن شركة غوغل (Google) الأميركية أغلقت مؤقتا عددا غير محدد من حسابات البريد الإلكتروني للحكومة الأفغانية السابقة، في حين نقلت الوكالة عن موظف بالحكومة السابقة أن حركة طالبان تسعى للحصول على رسائل البريد الإلكتروني للمسؤولين السابقين.

وأوضحت رويترز أن الإغلاق المؤقت يطال حسابات تابعة لهيئات السلطة الأفغانية السابقة، بما في ذلك حسابات وزارات المالية والصناعة والتعليم العالي.

ولم تؤكد شركة ألفابيت (Alphabet) وهي مالكة شركة غوغل، الأنباء الخاصة بإغلاق حسابات الحكومة الأفغانية السابقة، وأعلنت في الوقت ذاته أنها تتخذ إجراءات مؤقتة لحماية ما سمتها الحسابات المناسبة.

وفي الأسابيع التي تلت استيلاء طالبان السريع على أفغانستان من الحكومة المدعومة من أميركا، سلطت تقارير إعلامية الضوء على كيفية استغلال الحكام الجدد لأفغانستان لقواعد البيانات البيومترية، وكشوف المرتبات الأفغانية لملاحقة أعدائهم.

مساعي طالبان

ونقلت رويترز عن مصدر أن ممثلي حركة طالبان يحاولون الوصول إلى الرسائل الإلكترونية والوثائق الرقمية الخاصة بالمسؤولين السابقين والمخزنة في الخوادم.

وأشارت الوكالة إلى أن الحصول على المعلومات الواردة هناك من شأنه أن يزود طالبان بمعلومات عن أسماء موظفي الإدارات الأفغانية السابقة والوزراء السابقين والشركاء الأجانب المتعاونين معهم.

وفي أواخر الشهر الماضي، قال الموظف إن طالبان طلبت منه الحفاظ على البيانات الموجودة على خوادم الوزارة التي كان يعمل بها، وقال الموظف "إذا قمت بذلك، فسيتمكنون من الوصول إلى البيانات والاتصالات الرسمية لقيادة الوزارة السابقة"، وأضاف أنه لم يمتثل لهذا الأمر وإنه مختبئ منذ ذلك الحين.

يشار إلى أن طالبان وسعت منذ مايو/أيار الماضي نطاق سيطرتها في أفغانستان، بالتزامن مع انسحاب القوات الأميركية من البلاد، وفي منتصف أغسطس/آب الماضي سيطرت الحركة خلال 10 أيام على معظم أنحاء أفغانستان بما فيها العاصمة كابل.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

بينها أنظمة كانت تعمل حتى اللحظات الأخيرة.. هل تستطيع طالبان استخدام الأسلحة الأميركية التي استولت عليها؟

أنفقت الولايات المتحدة مليارات الدولارات لتسليح الجيش الأفغاني، لكن الكثير من هذه الأسلحة وقعت في قبضة حركة طالبان بعد انهيار نظام الحكم في كابل وانسحاب القوات الأميركية، فما مصير تلك الأسلحة؟

1/9/2021
المزيد من سياسة

السودان ينفي اتهامات إثيوبيا بدخول مسلحين عبر الحدود لاستهداف سد النهضة

جنود من الجيش الإثيوبي في إقليم تيغراي الذي شهد مؤخرا اشتباكات ضد جبهة تحرير شعب تيغراي (الأناضول)

الملف النووي الإيراني.. رئيسي يرفض التفاوض تحت ضغط الغرب ويشدد على رفع العقوبات

رئيسي قال في المقابلة التلفزيونية إن حكومته لن تتراجع عن حقوق الشعب الإيراني خطوة واحدة (وكالة الأنباء الأوروبية)

إصابة طفلين بالدمام.. السعودية تعلن إحباط هجمات للحوثيين بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة

بقايا صاروخ حوثي أطلق على منشأة لشركة أرامكو في السعودية عام 2019 (رويترز)

ملف التهجير لم يحسم.. النظام السوري يستأنف قصف أحياء درعا المحاصرة ويستهدف وفد المفاوضات

(الجزيرة)
الأكثر قراءة
logo

السر وراء "إس-400".. هل اشتراها أردوغان لمواجهة انقلاب محتمل؟

مخاوف أميركية من حرب أهلية بأفغانستان.. معارك بين طالبان و"المقاومة الوطنية" للسيطرة على وادي بنجشير

(الجزيرة)

الاقتصاد العالمي يعاني من نقص في أشباه الموصلات.. ما أكثر القطاعات تضررا؟

بعض الشركات تخشى أن يمتد النقص في أشباه الموصلات إلى سنتين إضافيتين (شترستوك)

غارات روسية بإدلب.. النظام يمهل مقاتلي درعا حتى مساء اليوم للخروج وأهالي المدينة يناشدون ملك الأردن التدخل لوقف مأساتهم