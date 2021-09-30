قطر تدرج كيانا و7 أشخاص في قائمة الداعمين للإرهاب

أدرجت دولة قطر أمس الأربعاء 7 أشخاص وكيانا واحدا في قائمة الأشخاص والكيانات الداعمة للإرهاب.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن القرار، الذي أصدره النائب العام عيسى بن سعد النعيمي، جاء في ضوء التعاون مع الولايات المتحدة الأميركية.

وأضافت أن القرار المذكور يأتي أيضا في إطار وفاء دولة قطر بالتزاماتها وتكريسا لجهودها الحثيثة في مكافحة الإرهاب، وتنفيذا للقوانين القطرية والاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الجرائم الإرهابية.

ولم يذكر القرار مزيدا من التفاصيل عن الكيان أو الأشخاص الذين أضيفوا للقائمة.

ومن جهته، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن هذه العقوبات هي "أحد أهم الإجراءات المشتركة التي اتخذناها بالتنسيق مع عضو شريك في مجلس التعاون الخليجي".

وأضاف بلينكن أن هذه العقوبات "تؤكد تعاوننا المكثف من أجل مكافحة تمويل الإرهاب".