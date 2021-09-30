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سياسة|قطر

قطر.. الحملات الانتخابية لمجلس الشورى تختتم غدا والاقتراع السبت القادم

30/9/2021-|آخر تحديث: 30/9/202109:43 PM (مكة المكرمة)

تختتم غدا صباح الجمعة في قطر الحملات الانتخابية لانتخابات مجلس الشورى، وهي الأولى من نوعها التي تشهدها البلاد، وسيجرى الاقتراع السبت المقبل.

ومكنت هذه الحملات -التي استمرت أسبوعين في 30 دائرة انتخابية- من استعراض برامج متنافسة، قدمت في مجملها تصورات مختلفة لتعزيز العملية التشريعية، وتقريبها من توقعات الناخبين.

ويخوض انتخابات مجلس الشورى القطري 284 مرشحا، يتنافسون للفوز بـ30 مقعدا من إجمالي 45، ويعيّن أمير قطر 15 عضوا.

ويعدّ مجلس الشورى الهيئة التشريعية في البلاد؛ فهو يقر الموازنة العامة للدولة، ويناقش ما يحال إليه من مجلس الوزراء، مثل مشروعات القوانين والسياسة العامة للدولة، وموازنة المشروعات الرئيسية.

وتنظم انتخابات مجلس الشورى القطري هذه المرة وفق قانون انتخابي حدد شروطا للترشح والانتخاب وفقا للدستور القطري؛ وأبرز ما ميزه أنه سيتم اختيار ثلثي أعضاء مجلس الشورى عبر الاقتراع السري المباشر، في حين يعين أمير البلاد الثلث المتبقي.

المصدر : الجزيرة

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