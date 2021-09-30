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سياسة|إيران

قائد في الحرس الثوري: إيران لن تقبل أي تغيير في حدود الدول المجاورة

قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني العميد محمد باكبور (رويترز)
قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني العميد محمد باكبور (رويترز)
30/9/2021

قال قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني العميد محمد باكبور إن بلاده لن تقبل أي تغيير في حدود الدول المجاورة لها، وإنها ترفض أي تغيير جيوسياسي في المنطقة وتعتبره مضرا بأمنها.

وحذر باكبور من أن "أي تحركات خاطئة في الحدود المجاورة لإيران، ستؤدي إلى تشكيل أزمات جديدة في المنطقة".

جاء ذلك بعد تصريحات للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، أعرب فيها عن اندهاشه من توقيت تنفيذ إيران مناورات عسكرية، بالقرب من إقليم ناغورنو قرة باغ الواقع على الحدود الإيرانية مع أذربيجان.

وأشار علييف إلى أن طهران لم تجر مناورات في تلك المنطقة خلال 30 عاما من "احتلال أرمينيا للإقليم"، حسب تعبيره.

يشار إلى أن السلطات الأذربيجانية اعتقلت الشهر الماضي سائقي شاحنات إيرانية، بعد دخول إقليم ناغورنو قرة باغ في طريقها إلى أرمينيا، دون إذن رسمي من باكو.

واستدعت الخارجية الأذربيجانية آنذاك السفير الإيراني وسلمته مذكرة احتجاج.

المصدر : الجزيرة

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