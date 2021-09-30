أعلن "حزب الله" اللبناني أنه أسقط اليوم الخميس طائرة مسيرة للجيش الإسرائيلي في محيط بلدة ياطر جنوبي لبنان، في حين فتح الجيش الإسرائيلي تحقيقا في ملابسات الحادثة.

وقد قال مدير مكتب الجزيرة في بيروت مازن إبراهيم إن "حزب الله" أصدر بيانا تبنى فيه إسقاط المسيرة الإسرائيلية بقضاء بنت جبيل، وذكر أنها أُسقطت في الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم. ونقل عن بيان الحزب أنه جرى استهداف الطائرة الإسرائيلية المسيرة بالأسلحة المناسبة.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في ملابسات سقوط طائرة مسيرة تابعة له اليوم في جنوب لبنان خلال ما وصفه بأنه نشاط أمني اعتيادي.

وقال مراسل الجزيرة إلياس كرام إن الجيش الإسرائيلي أصدر بيانا مقتضبا بهذا الشأن لم يوضح فيه ما إذا كانت الطائرة المسيرة أسقطت أم تحطمت جراء خلل فني، موضحا أن الطائرة سقطت داخل لبنان على مسافة 10 كيلومترات -هوائيا- من الحدود.

وأشار كرام إلى أن إسرائيل تعتبر أن قواعد الاشتباك فيما يتعلق بانتهاكها الأجواء اللبنانية قد تغيرت منذ استهدفت بطائرات مسيرة ما قالت إنها مصانع لتدقيق الأسلحة بعيدة المدى لحزب الله اللبناني في ضاحية بيروت الجنوبية قبل أكثر من عامين.

وعلى مدى السنوات الماضية، استهدف حزب الله عدة طائرات إسرائيلية وتمكن من إسقاط بعضها، وفي المقابل أعلنت إسرائيل مرارا أنها اعترضت ودمرت طائرات أطلقها مقاتلو الحزب من جنوب لبنان.