بعد رفض كوريا الشمالية دعوات الحوار.. واشنطن: ليست لدينا أي نوايا عدائية تجاه بيونغ يانغ

أعلنت الولايات المتحدة أنها لا تضمر لكوريا الشمالية "أي نوايا عدائية" وتدعوها مجددا للدخول في حوار من دون أي شروط مسبقة، وذلك بعيد تأكيد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون أن دعوات الحوار الأميركية هدفها "إخفاء خداع (الولايات المتحدة) وأعمالها العدائية" تجاه بلاده.

وقال متحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن "سياستنا تهدف إلى مقاربة تدريجية وعملية لدبلوماسية جادّة ودائمة مع كوريا الشمالية".

وجدد المتحدث التأكيد على أن إدارة الرئيس جو بايدن مستعدة للقاء مسؤولين كوريين شماليين من دون أي شروط مسبقة.

وأتى تصريح المتحدث الأميركي بعيد رفض كيم عرض حوار قدمته إليه الولايات المتحدة، معتبرا إياه محاولة من واشنطن "لإخفاء خداعها وأعمالها العدائية"، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي في بيونغ يانغ.

وأعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مرارا عن استعدادها للقاء مسؤولين كوريين شماليين في أي مكان وزمان ومن دون شروط مسبقة، وذلك في إطار الجهود الرامية لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي.

لكنّ المحادثات بين واشنطن وبيونغ يانغ مجمدة منذ فشل القمة التي عقدت عام 2019 في هانوي بين كيم والرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

ومنذ تولى كيم جونغ-أون السلطة طورت كوريا الشمالية برامجها التسلحية لكنها لم تجر أي تجربة نووية أو باليستية لصواريخ عابرة للقارات منذ عام 2017.

مجلس الأمن

وأفادت مصادر دبلوماسية أمس أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اليوم الخميس اجتماعا طارئا حول كوريا الشمالية بطلب من كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، وذلك غداة إعلان بيونغ يانغ أنها اختبرت بنجاح صاروخا تفوق سرعته سرعة الصوت بأضعاف.

وقال مصدر دبلوماسي -لوكالة الصحافة الفرنسية- إن الجلسة ستعقد مبدئيا في الصباح خلف أبواب مغلقة، من دون أن يوضح إذا ما كان سيصدر في أعقابها بيان عن المجلس.

وأعلنت كوريا الشمالية أمس الأربعاء أنها اختبرت بنجاح صاروخا انزلاقيا، في ما يمكن أن يشكل أحدث تقدم لكوريا الشمالية على صعيد تكنولوجيا الأسلحة.

وهذه ثالث تجربة صاروخية تجريها كوريا الشمالية هذا الشهر. وكانت التجربة الأولى جرت على صاروخ كروز بعيد المدى في حين جرت التجربة الثانية على صواريخ باليستية قصيرة المدى.