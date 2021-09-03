البث الحي
سياسة|ليبيا

وزير خارجية المغرب: انتخابات ليبيا هي الأفق الوحيد لحل أزمتها

وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة (يمين) يستقبل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في الرباط (الأناضول)
وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة (يمين) يستقبل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في الرباط (الأناضول)
3/9/2021

قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إن الاستقرار الذي تشهده ليبيا هو استقرار ظاهري غير دائم، ويرتبط بحزمة إجراءات تشمل تنظيم الانتخابات في وقتها.

وأضاف بوريطة، في مؤتمر صحفي بالرباط عقب مباحثات أجراها مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أن تسوية الأزمة الليبية لن تتم عن طريق المؤتمرات أو التدخلات الخارجية، بل بأيدي الليبيين أنفسهم بتنظيمهم للاستحقاق الانتخابي في موعده.

من جهته، دعا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح دول الجوار والمجتمع الدولي لدعم إجراء الانتخابات في وقتها، وقال إن الموقف في ليبيا سيكون أسوأ إذا تعذر إجراؤها.

وأوضح صالح أن قانون انتخاب رئيس الدولة الليبية جاهز، كما هو الشأن بالنسبة لقانون انتخاب مجلس النواب الذي يُمكن أن تُدخل عليه بعض التعديلات.

مؤتمر دول الجوار

وتأتي زيارة صالح إلى المغرب بعد نحو أسبوع من زيارة عبد الله اللافي نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، استغرقت يوما واحدا.

كما يأتي هذا اللقاء عقب قرار وزراء خارجية بلدان الجوار الليبي في ختام اجتماعهم بالجزائر إرسال وفد وزاري إلى ليبيا بهدف تقييم مسار العملية السياسية، وتكثيف التواصل مع كافة الأطراف الأجنبية تأكيدا على حتمية الحل السياسي.

وتضمن البيان الختامي 16 نقطة، من بينها الدعوة لانسحاب كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا، وإعادة تفعيل اللجنتين الفرعيتين الخاصتين بالسياسة والأمن.

وطالب وزراء خارجية بلدان الجوار الليبي بإشراك دول الجوار بشكل كامل في المحادثات أو المسارات التي يتم إطلاقها.

كما دعا البيان إلى تفعيل الاتفاقية الرباعية بين ليبيا ودول الجوار لتأمين الحدود المشتركة، واتفق وزراء خارجية بلدان الجوار الليبي على عقد الاجتماع المقبل في القاهرة.

وسبق أن احتضن المغرب 5 جولات من الحوار بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، توصلت خلالها إلى اتفاق حول آلية تولي المناصب السيادية.

وبعد سنوات من الحرب، تشهد ليبيا انفراجا سياسيا. ففي 16 مارس/آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة -تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا- مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية مأمولة في 24 ديسمبر/كانون الأول.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

حول هذه القصة

ليبيا.. وزراء خارجية الجوار يؤكدون من الجزائر على حتمية الحل السياسي ورفض التدخل الأجنبي

قرر وزراء خارجية بلدان الجوار الليبي في ختام اجتماعهم بالجزائر إرسال وفد وزاري إلى ليبيا بهدف تقييم مسار العملية السياسية، وتكثيف التواصل مع كافة الأطراف الأجنبية للتأكيد على حتمية الحل السياسي.

1/9/2021

اجتماع لدول الجوار الليبي بالجزائر.. المبعوث الأممي يؤكد على إجراء الانتخابات في موعدها

اجتمع وزراء خارجية دول جوار ليبيا في العاصمة الجزائرية اليوم الاثنين بمشاركة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، لبحث سبل دعم المسار السياسي وتنظيم الانتخابات الليبية في موعدها.

30/8/2021

من برنامج: سيناريوهات

وأد للديمقراطية.. ما الذي يحول دون تحقيق تقدم في المشهد السياسي الليبي؟

اعتبر الأكاديمي والباحث السياسي صالح الزحاف أن العقبات التي تحول دول استكمال العملية السياسية في ليبيا هي عدم وجود قاعدة دستورية تنظم الحياة السياسية لما بعد 24 ديسمبر/كانون الأول.

المزيد من سياسة

أفغانستان.. روسيا تتواصل مع أعضاء محتملين بحكومة طالبان والاتحاد الأوروبي يشترط للتمثيل الدبلوماسي

أعضاء من حركة طالبان بعد دخولهم القصر الرئاسي في منتصف أغسطس/آب الماضي (الجزيرة)

الأعنف منذ عام.. اشتباكات بين فصيلين بالعاصمة الليبية ومطالبة أممية بوقف القتال

من أكبر التحديات التي تواجهها ليبيا جمع الفصائل المسلحة ضمن جيش موحد (الجزيرة-أرشيف)

هكذا بدأت قصة بنجشير مع طالبان.. وهكذا يمكن أن تنتهي     

مسعود الابن يقود المواجهة مع حركة طالبان بوادي بنجشير وسط مساعي حسم الخلاف بينهما (رويترز)

مخيم اليرموك بدمشق.. لماذا يعرقل النظام السوري عودة سكانه؟

مخيم اليرموك تحول إلى ساحة حرب بين الأطراف المتصارعة في سوريا مما جعله عرضة للقصف الصاروخي والمدفعي (الفرنسية)
الأكثر قراءة

لليوم الثاني.. عشرات القتلى في معارك عنيفة بين طالبان وقوات مسعود في بنجشير

لماذا المحيط مالح والأنهار التي تصب فيه ليست كذلك؟

عندما تشكلت محيطات الأرض لأول مرة منذ حوالي 3.8 مليارات سنة كانت مياهها عذبة (شترستوك)

انتبه قبل نطقها.. 12 عبارة لا يقولها الأذكياء

الكلمات التي تختارها يمكن أن تؤثر على الطريقة التي ينظر بها الآخرون إليك (شترستوك)

ترتيب المرشحين للفوز بالكرة الذهبية.. هل يظفر بها الإيطالي جورجينيو؟

جورجينيو ظفر بجائزة أفضل لاعب في أوروبا موسم 2020-2021 (مواقع التواصل)