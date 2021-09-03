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سياسة|فرنسا

لإشادته بحركة طالبان.. توقيف معلم في فرنسا ورفع دعوى ضده

معلم رياضيات فرنسي نشر تدوينة على حسابه بفيسبوك يشيد فيها بطالبان (الفرنسية)
معلم رياضيات فرنسي نشر تدوينة على حسابه بفيسبوك يشيد فيها بطالبان (الفرنسية)
3/9/2021

أوقفت إدارة مدرسة في مدينة نانسي الفرنسية أحد مدرسيها عن العمل، على خلفيته نشره تدوينة عبر حسابه على فيسبوك تشيد بحركة طالبان الأفغانية، كما رفعت النيابة العامة دعوى قضائية ضده.

وأفادت صحيفة لوفيغارو (Le Figaro) الفرنسية في خبر لها أن معلم رياضيات اسمه خالد نشر في 16 أغسطس/آب الماضي، بالتزامن مع سيطرة طالبان على كابل، تدوينة قال فيها "ذوو إصرار وإيمان وشجاعة بلا حدود".

وإثر ذلك، أصدرت إدارة المدرسة قرار بتوقيف المدرس، وتقديم صورة المنشور كدليل بحقه لدى النيابة العامة في مدينة نانسي. ووفقا للصحيفة فإن المدعي العام فرانسوا بيراين اعتبر أن صورة المنشور كافية لفتح دعوى قضائية ضد خالد بتهمة الإشادة بالإرهاب.

وتصنف فرنسا والاتحاد الأوروبي حركة طالبان ضمن لوائح الإرهاب، وذكر مراسل الأناضول أن القانون الفرنسي يفرض غرامة قد تصل إلى 100 ألف دولار، والسجن حتى 7 أعوام بحق "المدافعين عن الإرهاب" عبر الإنترنت.

ومنذ مايو/أيار الماضي، شرعت طالبان في توسيع سيطرتها بأفغانستان، مع بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب القوات الأجنبية من البلاد، وخلال 10 أيام سيطرت على البلاد كلها تقريبا، بما فيها العاصمة كابل. وفي 31 أغسطس/آب الماضي، فرضت الحركة سيطرتها على مطار كابل، عقب انسحاب آخر الجنود الأميركيين منه في اليوم نفسه.

المصدر : لوفيغارو + وكالة الأناضول

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