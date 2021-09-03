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سياسة|السعودية

رويترز: قنوات الأخبار السعودية تبدأ نقل مقراتها الرئيسية من دبي إلى الرياض

تستعد القوات الإخبارية السعودية لنقل مقراتها الرئيسية إلى الرياض (الصحافة السعودية)
تستعد القوات الإخبارية السعودية لنقل مقراتها الرئيسية إلى الرياض (الصحافة السعودية)
3/9/2021

قالت مصادر إن القنوات الإعلامية السعودية المملوكة للدولة التي تبث من دبي ستبدأ نقل الموظفين هذا الشهر إلى العاصمة الرياض، وذلك ضمن مخطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتحويل المملكة إلى مركز أعمال إقليمي.

وتأتي الخطوة في أعقاب قرار الحكومة السعودية -في وقت سابق من العام الجاري- التوقف عن منح عقود حكومية للشركات والمؤسسات التجارية التي مقراتها الرئيسية في أي دولة أخرى بالشرق الأوسط.

وقال مصدران مطلعان لرويترز "إن قناتي العربية والحدث المملوكتين للدولة أبلغتا موظفيهما هذا الأسبوع بخطط لبدء البث 12 ساعة يوميا من الرياض بحلول يناير/كانون الثاني المقبل".

وأضاف المصدران أن الأمر ربما يستغرق ما يصل إلى عامين لاستكمال عملية النقل.

وقالت المصادر إن مجموعة "إم بي سي" (MBC)، وهي أكبر شركة إعلامية في الشرق الأوسط، والشرق للأخبار، وهي قناة إخبارية تلفزيونية حديثة الإنشاء ناقشتا داخليا أيضا خططا للانتقال إلى الرياض.

واستحوذت الحكومة السعودية على حصة أغلبية في مجموعة "إم بي سي" عندما تحركت السلطات لمصادرة أصول لأولئك الذين تمت ملاحقتهم في تحقيق لمكافحة الفساد عام 2018.

وتقع مقرات "إم بي سي" والعربية والحدث في مدينة دبي للإعلام، وهي المركز الإعلامي بالإمارات الذي يضم مئات الشركات الإعلامية ومعظم مقراتها في الشرق الأوسط، في حين يقع مقر قناة الشرق في مركز دبي المالي العالمي.

ولم ترد العربية والحدث على طلبات للتعقيب.

وقالت "إم بي سي" -في بيان أرسل لرويترز- إنه في فبراير/شباط 2020 أعلن رئيس المجموعة عن النية لإنشاء مقر جديد في الرياض سيشمل إنشاء مركز للأعمال والإنتاج.

وأضاف البيان "خططنا تمضي في المسار الصحيح".

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أوردت بلومبيرغ تقريرا عن خطط لنقل الشركات الإعلامية.

ورغم كونهما حليفين مقربين، فإن السعودية والإمارات المجاورة تتنافسان على جذب المستثمرين والشركات، وتتبنيان خططا لتنويع اقتصاديهما لمرحلة ما بعد النفط.

المصدر : الجزيرة + رويترز

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