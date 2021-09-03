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إعصار آيدا يخلف 41 قتيلا في الولايات المتحدة

3/9/2021

أفادت حصيلة جديدة بأن 41 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم في نيويورك والمنطقة المحيطة بها جراء أمطار غزيرة وفيضانات أعقبت إعصار آيدا.

وذكرت الشرطة والسلطات المحلية أن هناك 15 قتيلا في مدينة نيويورك وضاحيتها و3 آخرين بالقرب من فيلادلفيا.

وفي ولاية نيوجيرسي المجاورة عبر الحاكم فيل مورفي عن "حزنه" لأن "23 على الأقل من سكان نيوجيرسي فقدوا حياتهم" جراء إعصار آيدا.

وقد جرفت العواصف السيارات وأغرقت خطوط المترو وأوقفت رحلات طيران في ولايتي نيويورك ونيوجيرسي بعد تعرضهما لأمطار غزيرة مع انحسار الإعصار آيدا.

وأنقذت فرق الطوارئ المحاصرين في منازلهم وسياراتهم، فيما غمرت المياه الشوارع التي تحولت لما يشبه الأنهار.

وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي المياه تتدفق فوق أرصفة محطات المترو والناس يخوضون في مياه وصلت إلى مستوى الركبة في مساكنهم.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس إن الحكومة الاتحادية مستعدة لتقديم "جميع المساعدات اللازمة" للولايتين.

وأعلنت حكومتا نيويورك ونيوجيرسي حالة الطوارئ في الولايتين، وحثتا السكان على البقاء في البيوت، فيما تعمل فرق الإنقاذ على تنظيف الطرق.

وفي وقت سابق، طالبت حاكمة ولاية نيويورك السكان بالبقاء في منازلهم وعدم الذهاب لأعمالهم ودعتهم للصبر "لإعطائنا بعض الوقت لاستكمال إصلاح المترو" بعد توقف الخدمة في أغلب الأماكن، مما أدى لتقطع السبل بأعداد كبيرة من الركاب.

وقالت كاثي هوكول لشبكة "سي إن إن" (CNN) "هذا حدث يستحق التسجيل في كتب الأرقام القياسية".

المصدر : وكالات

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