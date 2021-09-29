مجلس النواب الأميركي يمرر تشريعا يدعو بايدن لفرض عقوبات على من يهدد استقرار ليبيا

أفادت مراسلة الجزيرة بأن مجلس النواب الأميركي مرر تشريعا "لتثبيت الاستقرار في ليبيا" وأحاله إلى مجلس الشيوخ، حيث نال التشريع موافقة 386 صوتا مقابل 35 اعتراضا.

ويدعو القانون الرئيس جو بايدن إلى فرض عقوبات ومنع إصدار تأشيرات لأي شخص أجنبي يدعم أو يتعامل مع شخصيات أجنبية تعمل مع روسيا أو ينخرط في أنشطة تهدد السلم والاستقرار في ليبيا، أو من يسيء استخدام أملاك وموارد الحكومة الليبية، أو أي مسؤول متورط في انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا.

في سياق مواز، قالت السفارة الأميركية في ليبيا إن الجنرال ستيفن تاونسند قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في طرابلس.

وأضافت السفارة أن اللقاء بحث التطورات في قطاع الأمن الليبي والانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، باعتبارها خطوة مهمة نحو استقرار ليبيا.

وبحسب مكتب الدبيبة الإعلامي، بحث الجانبان تنسيق جهود مكافحة الإرهاب بالجنوب الليبي، وملف إخراج المرتزقة ووجود قوات أجنبية في الجنوب، والجهود المبذولة مع الدول الحدودية حيال هذا الشأن.