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سياسي|سياسة|بحرين

لافتتاح السفارة وتوقيع اتفاقيات.. وزير خارجية إسرائيل يزور البحرين غدا

زيارة لبيد للمنامة تأتي بعد أسبوعين من تقديم سفير البحرين أوراق اعتماده في تل أبيب (الأوروبية)
زيارة لبيد للمنامة تأتي بعد أسبوعين من تقديم سفير البحرين أوراق اعتماده في تل أبيب (الأوروبية)
29/9/2021

يصل وزير خارجية إسرائيل يائير لبيد إلى البحرين غدا الخميس، في زيارة رسمية هي الأعلى مستوى منذ أن أعلن الجانبان عن تطبيع علاقاتهما العام الماضي 2020.

وقال بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية إن لبيد سيفتتح سفارة إسرائيل في المنامة ويوقع اتفاقيات ثنائية خلال الزيارة.

وأوضحت أنه "سينضم إلى الزيارة المدير العام لوزارة الخارجية آلون أوشبيز، ونائب المدير العام للشرق الأوسط عوديد يوسف".

وسبق لإسرائيل أن أعلنت عن تعيين إيتان نائيه سفيرا لها في المنامة.

يذكر أن سفير البحرين لدى تل أبيب، خالد الجلاهمة، قد قدّم في 14 سبتمبر/أيلول الجاري أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.

وكانت البحرين والإمارات طبّعتا العلاقات مع إسرائيل في اتفاقين بوساطة أميركية، فيما يعرف باتفاقات أبراهام والتي بُنيت على المصالح المشتركة في مجال الأعمال والمخاوف حيال إيران.

المصدر : وكالات

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