بدعوى الترويج للتطرف.. فرنسا تعتزم إغلاق 6 مساجد وحل جمعيتين

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إن الحكومة باشرت إجراءات إغلاق 6 مساجد، وحل عدد من الجمعيات، وذلك بسبب ترويجها لما تسميه باريس "الإسلام المتطرف"، وأضاف درامانان أن باريس تعتزم حل المزيد من الجمعيات العام المقبل.

وأضاف الوزير دارمانان -في مقابلة مع صحيفة "لوفيغارو" (Le Figaro) الفرنسية- "ثلث أماكن العبادة الـ89 المشتبه بأنها متطرفة والمسجّلة في قوائم أجهزة الاستخبارات جرت مراقبتها منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020″، وأضاف أن الحكومة "أطلقت إجراءات لإغلاق 6 أماكن للعبادة وهي موزعة على 5 مقاطعات".

وحسب المسؤول الفرنسي، فإن الأجهزة الأمنية نفذت منذ عام 2017 نحو "24 ألف عملية تفتيش و650 عملية إغلاق لأماكن يقصدها متشددون" ضمن سياسة باريس لمحاربة ما تسميه "الانفصالية الإسلامية".

حل الجمعيتين

وأضاف وزير الداخلية الفرنسية أنه سيطلب حل كل من "دار النشر الإسلامية، نوى" و"رابطة الدفاع السوداء الأفريقية"، موضحا أن الأولى تحرض على إبادة اليهود وتفتي برجم الشواذ، وأما الجمعية الثانية فترجع السلطات سبب المطالبة بحلها إلى "دعوتها للكراهية والتمييز العنصري".

وكانت رابطة الدفاع السوداء الأفريقية قد أعلنت عن نفسها خلال مظاهرة ضد عنف الشرطة نظّمتها في يونيو/حزيران 2020 أمام سفارة الولايات المتّحدة في باريس.





وأضاف دارمانان "في العام المقبل، ستكون هناك 10 جمعيات أخرى عرضة لإجراءات الحل".

ويوم 24 سبتمبر/أيلول الجاري، صادق مجلس الدولة الفرنسي على قرار الحكومة حل كل من "التجمع المناهض للإسلاموفوبيا في فرنسا"، و"مدينة البركة". وكانت الحكومة قررت حل هاتين الجمعيتين نهاية 2020، إثر مقتل المدرس الفرنسي سامويل باتي بقطع الرأس على يد شاب مسلم في أكتوبر/تشرين الأول 2020.

شرط جديد

وفي المقابلة مع "لوفيغارو"، صرح دارمانان بأن "عقد الالتزام الجمهوري المنصوص عليه في قانون مكافحة الانفصالية، الذي يرهن حصول الجمعيات على إعانات حكومية بمدى احترامها للقيم الجمهورية، سيدخل حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2022".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال إنه يريد إصلاح المؤسسات الإسلامية وتأطيرها لضمان وجود خطاب إسلامي متوافق مع القيم الجمهورية، في ظل تصاعد ما يسميه "الخطاب المتطرف". وقال الرئيس الفرنسي قبل أشهر إن "الإسلام يعيش أزمة في كل مكان"، كما دافع عن الرسوم المسيئة للنبي محمد -صلى الله عليه وسلم- باعتبارها "داخل نطاق حرية التعبير"، مما أشغل غضبا عارما في العالم الإسلامي.