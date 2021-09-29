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سياسة|يمن

مستشار الأمن القومي الأميركي يبحث مع ولي العهد السعودي الصراع في اليمن

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان (وكالات)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان (وكالات)
28/9/2021-|آخر تحديث: 29/9/202101:13 AM (مكة المكرمة)

أفاد مسؤول كبير في الإدارة الأميركية بأن جيك سوليفان مستشار الرئيس جو بايدن للأمن القومي أجرى نقاشا تفصيليا بشأن الحرب في اليمن، في اجتماع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ويزور سوليفان السعودية والإمارات هذا الأسبوع برفقة المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ ومبعوث بايدن إلى الشرق الأوسط بريت ماكغورك.

والتقى سوليفان في السعودية بولي العهد، وكذلك الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع، ووزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، ووزير الحرس الوطني الأمير عبد الله بن بندر، وآخرين.

وقال المسؤول الأميركي إن المسؤولين في الاجتماع "أجروا نقاشا تفصيليا بشأن الصراع اليمني، وأيد الطرفان جهود مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى اليمن هانس غروندبيرغ واتفقا على تكثيف الجهود الدبلوماسية مع كل الأطراف المعنية".

وأضاف "سيبقى المبعوث الخاص ليندركينغ في المنطقة لمتابعة تلك المناقشات التفصيلية".

كما أوضح المسؤول الأميركي أيضا أن سوليفان شكر ولي العهد أيضا على "كرم الضيافة عبر السماح لآلاف الأفغان المعرضين للخطر بالتوقف العابر في الأراضي السعودية" خلال الانسحاب الأميركي من أفغانستان الشهر الماضي.

وفي السياق ذاته، قال البيت الأبيض في بيان الثلاثاء إن سوليفان سيعقد اجتماعات الأربعاء مع مسؤولين مصريين في القاهرة بشأن قضايا حقوق الإنسان، والانتخابات الليبية والعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية.

المصدر : وكالات

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