حمم بركان جزيرة لابالما تصل إلى البحر ومخاوف من انبعاثات سامّة

أعلنت سلطات أرخبيل الكناري الإسباني أن سيل الحمم المتدفّق من بركان كومبري فييخا الثائر منذ 10 أيام في جزيرة لابالما بلغ ليل الثلاثاء-الأربعاء البحر، محذّرة من خطر انبعاث غازات سامّة نتيجة التقاء الحمم المنصهرة بمياه المحيط.

وقال معهد العلوم البركانية في جزر الكناري "إنفولكان" -في تغريدة على تويتر بعيد منتصف الليل- إن "سيل الحمم البركانية وصل إلى البحر في بلايا نويفا".

وكان نشاط البركان ازداد في الساعات الأخيرة فعجل ذلك بوصول الحمم إلى الساحل، وقد أمرت الشرطة الإسبانية بإغلاق 7 طرق رئيسة في جزيرة لابالما.

وطالبت السلطات الإسبانية المواطنين بالمكوث في بيوتهم خشية انبعاث غازات سامة قد يطلقها وصول الحمم البركانية إلى البحر بعد أكثر من أسبوع على ثورانه.

ويثير التقاء الحمم البركانية بالمياه قلق الخبراء بسبب الغازات السّامة والجزيئات الضارّة التي قد تنبعث لدى انطفاء الحمم المنصهرة في المياه.

وكانت السلطات أعلنت أمس الثلاثاء رصد مبلغ 10.5 ملايين يورو لتقديم مساعدات مباشرة لضحايا الثوران البركاني، ولا سيّما لتمكينهم من شراء مساكن بديلة عن منازلهم التي رأوها أمام أعينهم تختفي تحت سيل الحمم البركانية.

وأعلنت السلطات حالة الكوارث الطبيعية في هذه الجزيرة البالغ عدد سكانها 85 ألف نسمة والتي تسبّب ثوران بركانها في تدمير 589 من مبانيها (ليست جميعها مساكن)، في حين غطّت الحمم البركانية ما مساحته 258 هكتارًا (الهكتار يساوي 10 آلاف متر مربع) من الأراضي.

ولم يسفر ثوران البركان عن وفيات أو إصابات، لكن أكثر من 6 آلاف شخص اضطروا إلى إخلاء منازلهم بسببه.