القاهرة- فوجئ رواد مسجد "المطافي" بمحافظة الإسماعيلية -قبل أسبوعين- بخطيب الجمعة ومدير مديرية الأوقاف بالمحافظة الشيخ صبري عبادة يؤكد للمصلين وجود تقارير أمنية تشير إلى أن بعض رواد المسجد من المتطرفين؛ مما أثار غضب المصلين فهاجموا الشيخ وطالبوا بخروجه من المسجد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لثورة غضب داخل المسجد على عبادة، والمطالبة بإخراجه من المسجد وعدم عودته إليه مرة أخرى، وردت وزارة الأوقاف سريعا معلنة إيقاف الرجل وتحويله للتحقيق، بسبب ما حدث في خطبة الجمعة.

خلايا إخوانية نائمة

وخرج عبادة سريعا في بث مباشر على موقع فيسبوك، ليؤكد احترامه لأهالي محافظة الإسماعيلية، وأنه لم يتوجه بأي إساءة للمدينة الباسلة، صاحبة الفضل عليه -حسب قوله- نافيا أنباء إقالته من وزارة الأوقاف.

وفي مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، ألقى عبادة اللوم على ما وصفها "بخلايا إخوانية نائمة"، مؤكدًا أن هناك أدلة قاطعة على وجود هذه الخلايا داخل وزارة الأوقاف، على حد قوله.

وفي روايته لما حدث بالمسجد، قال عبادة إنه بدأ الخطبة بمناقشة الآثار السلبية التي أدت إلى انتشار الفكر المتشدد داخل مؤسسات الدولة، وبمجرد حديثه عن حب الوطن بأحاديث قاطعة الثبوت، وجد تذمرا من بعض المصلين، وما أن بدأ الحديث حول جواز مشاركة المواطنين في بناء الوطن وبناء القوات المسلحة والشرطة، وصفه أحد المصلين بأنه "كلب من كلاب الحكومة".

وأكد عبادة أن الخطباء "الوطنيين" يتعرضون لمثل هذا الموقف، متهما قيادات بالوزارة "بالانتماء للإخوان"، وبأنهم يعملون على إخماد ما وصفه بالصوت الوطني في الدعوة الإسلامية.

مخالفات مالية وإدارية

وأكد رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف هشام عبد العزيز إيقاف صبري عبادة بسبب خطبة الجمعة، لحين انتهاء التحقيق في القضية، ناقلا تأكيد شهود عيان أن صبري تطاول على المصلين، وقال "اللي عايز يصلي يصلي واللي مش عايز يصلي ميصليش"، ووصف بعضهم بالمتطرفين.

وأعلن عبد العزيز -في مداخلة هاتفية مع قناة "صدى البلد"- إصدار قرار بإعفاء عبادة من وظيفته، بسبب مخالفات إدارية ومالية رصدتها لجان التفتيش التابعة للوزارة، بخلاف ما حدث في صلاة الجمعة، مشيرا إلى أن بعض تلك المخالفات منظورة أمام القضاء.

وأكد رئيس القطاع الديني أن وزارة الأوقاف تقف على مسافة واحدة من جميع الأئمة، وأن إيقاف صبري عبادة جاء بعد أن تسبب في غضب واستياء أهالي محافظة الإسماعيلية، لافتا إلى أنه لم يتسن حتى الآن كشف المعتدين على عبادة، مبديًا في الوقت ذاته رفض الوزارة نهج تعامله مع رواد المسجد.

البحث عن وظيفة

المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف المصرية عبد الله حسن قال إن وزير الأوقاف كلف رئيس القطاع الديني والوكيل الدائم للوزارة هشام عبد العزيز باختيار وظيفة مناسبة للشيخ صبري عبادة، منوها إلى أن هذا ما آلت إليه التحقيقات بشأن إعفاء عبادة من منصب وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية.

ونفى حسن -في تصريحات صحفية- ما تم تداوله عبر بعض الصحف والمواقع من تعيين صبري عبادة مستشارا لوزير الأوقاف، مطالبا بتحري الدقة قبل نشر الأخبار.

ونشرت وزارة الأوقاف قرار الوزير بتكليف الوكيل الدائم لوزارة الأوقاف هشام عبد العزيز بتكليف "صبري عبادة خليل" بعمل مناسب لمستواه الوظيفي، ويحدد اختصاصه طبقًا لبطاقة وصف الوظيفة.

استنكار مواقع التواصل

رواد مواقع التواصل الاجتماعي استنكروا ما قام به عبادة من اتهام المصلين، وحديثه عن تقارير أمنية تخص رواد المسجد، وأشار بعضهم إلى أن عبادة تحوّل من رجل دين إلى ممثل للسلطة على المنبر، وبالتالي استحق ما حدث له، سواء من المصلين أو من الحكومة التي اعتاد أن يعمل وفق أجندتها.

في المقابل، رأى بعضهم أنه لو أن المصلين هاجموا عبادة بسبب حديثه عن حب الوطن فإن هذا يدل على بقاء حاضنة جماعة الإخوان المسلمين، حتى بعد رحيلهم، وأنه إشارة إلى عودة الإخوان للحكم كما عادت طالبان.

بخصوص موضوع فضيلة الشيخ صبري عباده : علماء الدين غلط إنهم يتكلموا في السياسة بأي صورة سواء كان مباشرة أو غير مباشرة ، و سواء كان مؤيد أو معارض ، رجل الدين بيخدم الوطن بإنه يعلم الناس مبادئ و أحكام الدين الصحيحة ، و أي رجل دين بيتكلم في السياسة بيفقد مصداقيته . — Mohamed Abu Hamed (@MohamedAbuHamed) September 18, 2021

ليس اقالة ولكن ايقاف وكيل وزارة الأوقاف بالاسماعيلية صبري عبادة!

صبري عبادة، تجاوز حدود الوظيفة في خطبة الجمعة، عندما قال إن من بين المصلين ارهابيين (أداء مخبر تافه)

المصلون ثاروا عليه، ليس على رجل دين، ولكنه حيث وضع نفسه كممثل للسلطة. — سليم عزوز (@selimazouz1) September 19, 2021

ليس اقالة ولكن ايقاف وكيل وزارة الأوقاف بالاسماعيلية صبري عبادة!

صبري عبادة، تجاوز حدود الوظيفة في خطبة الجمعة، عندما قال إن من بين المصلين ارها بيين (أداء مخبر تافه)

المصلون ثاروا عليه، ليس على رجل دين، ولكنه حيث وضع نفسه كممثل للسلطة — Papa Ramadan (@papa_ramadan) September 19, 2021

الناس قرفت من خطب التوجية المعنوى المكتوبة

عبد الناصر والسادات ومبارك كانوا سايبيين المساجد حرة

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الشيخ صبري عبادة وقف عالمنبر فوجئ انه نصة ملتحيين والنص التاني مسلم

فراح قال ان المفروض كل واحد فينا يشتري رصاصة ويدافع بيها عن بلده

معرفش رصاصة اي دي الي عاوز الناس تخلص بيها pic.twitter.com/oJ6dSjr00B — سلامة ( SALAMA ) (@FattahFattah62) September 19, 2021

ملخص موقف شعب الاسماعيلية من الشيخ صبري عبادة خليل وكيل مديرية الاوقاف بالاسماعيلية

1 – فشل ذريع للاعلام فى غسل عقول الشعب

2 – استبعاده من الوكالة مؤقتا تبريد لمشاعر الشعب

3 – الثـــــورة قادمــــــة شــــئتم ام ابيتــــــم #ارض_اللوا pic.twitter.com/PEFEvtc60L — اسيرا سورات (@Nm4R7GUVFOQQVR8) September 19, 2021