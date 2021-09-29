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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

الولايات المتحدة ترفض هبوط رحلة تقلّ أميركيين عائدين من كابل

أفغان يستقلون طائرة نقل تابعة للقوات الجوية الأميركية أثناء عملية إخلاء في مطار حامد كرزاي 22 أغسطس/آب الماضي (رويترز)
أفغان يستقلون طائرة نقل تابعة للقوات الجوية الأميركية أثناء عملية إخلاء في مطار حامد كرزاي 22 أغسطس/آب الماضي (رويترز)
29/9/2021

ذكر منظمو رحلة للطيران العارض قادمة من أفغانستان وعلى متنها ما يزيد على 100 من الأميركيين وأصحاب الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة أن وزارة الأمن الداخلي رفضت أمس الثلاثاء منح الرحلة حق الهبوط.

وقال مؤسس جماعة "بروجيكت داينامو" (Project Dynamo) غير الهادفة للربح -برايان ستيرن- إن وكالة الجمارك وحماية الحدود التابعة للوزارة "لن تسمح لرحلة طيران عارض دولية بالهبوط في مطار أميركي".

وتحدث ستيرن لرويترز من على متن طائرة استأجرتها جماعته من كام إير -وهي شركة طيران أفغانية خاصة- فقال إنها رابضة في مطار أبو ظبي منذ 14 ساعة بعد وصولها من كابل وعلى متنها 117 شخصا، بينهم 59 طفلا.

و"بروجيكت داينامو" هي واحدة من جماعات متعددة خرجت من رحم شبكات من قدامى المحاربين في الولايات المتحدة والمسؤولين الأميركيين الحاليين والسابقين وغيرهم، تشكلت لدعم عملية الإجلاء الأميركية الشهر الماضي التي عدّوها فوضوية وسيئة التنظيم.

ولم ترد وزارة الأمن الداخلي بعد على طلب للتعليق.

بايدن قال إن على رأس أولوياته إعادة الأميركيين وأصحاب الإقامة الدائمة (رويترز)

وقت وتحقق

وقال مسؤول بالإدارة رفض الكشف عن هويته، إنها لا علم لها بالأمر، لكن الحكومة الأميركية تستغرق وقتا عادة للتحقق من بيانات الطائرات المستأجرة قبل السماح لها بالهبوط في الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قال إن على رأس أولوياته إعادة الأميركيين وأصحاب الإقامة الدائمة الذين لم يتمكنوا من مغادرة أفغانستان خلال عملية الإجلاء الشهر الماضي.

وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية أول أمس الاثنين إن الولايات المتحدة على علم باستعداد نحو 100 من المواطنين الأميركيين وأصحاب الإقامة الدائمة لمغادرة أفغانستان.

وقال ستيرن إن 28 أميركيا و83 من أصحاب الإقامة الدائمة و6 من الحاصلين على تأشيرات الهجرة الخاصة الممنوحة للأفغان ممن عملوا مع الحكومة الأميركية خلال الحرب التي دامت 20 عاما كانوا على متن رحلة كام إير.

وكان قد خطط لنقل الركاب إلى طائرة مستأجرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية من أجل مواصلة الرحلة إلى الولايات المتحدة، وقال إن إدارة الجمارك سمحت لها بالهبوط في مطار جون إف. كينيدي بمدينة نيويورك.

وأردف قائلا إن الإدارة غيّرت الإذن بالهبوط ليكون في مطار دالاس الدولي خارج واشنطن قبل أن ترفض منح الطائرة حق الهبوط في أي مكان بالولايات المتحدة.

وقال "لدي طائرة بوينغ 787 ضخمة وجميلة رابضة أمامي.. لدي طاقم وطعام".

وأضاف أن وسطاء في كابل حصلوا على إذن من سلطة الطيران المدني الأفغانية التي تديرها طالبان كي ترسل الجماعات غير الهادفة للربح رحلات مستأجرة لنقل الركاب من مطار كابل.

المصدر : رويترز

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