طالب زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر بتطبيق مذكرات الاعتقال التي صدرت ضد المشاركين في المؤتمر الداعي إلى التطبيع مع "الكيان الصهيوني"، الذي أقيم في أربيل بإقليم كردستان العراق قبل أيام.

وأضاف الصدر -في تغريدة- أنه في حال عدم اعتقال المشاركين في المؤتمر فستكون لتياره إجراءات وصفها "بالوطنية والصارمة ضد المطبعين والمقصرين.. ولات حين مندم"، حسب تغريدة الصدر.

وكان عدد من أوامر القبض صدرت مطلع الأسبوع الجاري من محاكم في بغداد والأنبار ضد المشاركين في المؤتمر، إلا أنه لم يعلن عن اعتقال أي شخص حتى الآن.

وشهدت أربيل مساء الجمعة الماضي مؤتمرا أُطلق عليه "مؤتمر السلام والاسترداد"، شاركت فيه شخصيات أكاديمية وعشائرية من عدد من المحافظات العراقية، ودعوا في بيان المؤتمر الختامي إلى التطبيع والسلام مع إسرائيل والانخراط في اتفاقات إبراهام التي وقعتها دول عربية مع إسرائيل برعاية أميركية، الأمر الذي قوبل بردود فعل قوية على المستويات الرسمية والحزبية والشعبية.

وأثارت دعوة التطبيع مع إسرائيل ردود أفعال رسمية وسياسية رافضة على مستوى الحكومة والبرلمان ورئاسة الجمهورية العراقية ورئاسة إقليم كردستان.

وكان الصدر قبل 4 أيام، وإثر المؤتمر الذي أقيم في أربيل؛ طالب حكومة إقليم كردستان العراق بمنع الاجتماعات "الإرهابية الصهيونية"، كما أكد أن العراق عصي على التطبيع.

وقال الصدر حينها -في تغريدة له على تويتر- إن على الحكومة تجريم واعتقال كل المجتمعين، معتبرا أن اجتماع التطبيع عمل إجرامي.

وأضاف محذرا "وإلا سيقع على عاتقنا ما يجب فعه شرعيا وعقليا ووطنيا.. ولن نخاف في الله لومة لائم.. وعلى المؤمنين انتظار الأمر منا للبدء بالتعامل مع هذه النماذج القذرة".