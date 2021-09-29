الأميركيون يتلاومون.. الكونغرس يستمع لشهادات العسكر حول الفشل بأفغانستان والتواصل مع الروس والصين

قال رئيس هيئة الأركان الأميركي مارك ميلي إنه عمل في الفترة الماضية على تجنب الحرب مع الصين، وكشف أنه نصح الرئيس الأميركي جو بايدن بتأجيل الانسحاب من أفغانستان، واتهم حركة طالبان بالاحتفاظ بعلاقات مع تنظيم القاعدة.

جاء ذلك خلال جلسات استجواب أمام الكونغرس حول الانسحاب الأميركي من أفغانستان وتمكن طالبان من السيطرة على الحكم، بعد 20 عاما من الوجود الأميركي.

وقد واصلت لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي الاستماع لوزير الدفاع لويد أوستن، ورئيس الأركان مارك ميلي، وقائد القيادة المركزية الجنرال كينيث ماكينزي، بشأن الانسحاب من أفغانستان.

وقال رئيس هيئة الأركان الأميركية: "مهمتي بشأن الاتصالات مع الصين كانت تهدف لخفض التصعيد وعدم وقوع حرب معها"، وأوضح أنه تم توجيهه لإجراء اتصالات مع الصين من أجل خفض التوتر بين واشنطن وبكين.

وقال ميلي "أنا على يقين من أنّ الرئيس (السابق دونالد) ترامب لم يكن ينوي مهاجمة الصينيين، وكان يقع على مسؤوليتي المباشرة باسم الوزير تبيان تعليمات الرئيس ونواياه".

وأقر ميلي بأن "الحرب في أفغانستان لم تنته وفق الشروط التي وضعناها، وقد تكبدنا خسائر كبيرة"، وأضاف "حركة طالبان ما زالت على تواصل مع تنظيم القاعدة".





نصيحة أنكرها الرئيس

أما قائد القيادة الوسطى في القوات الأميركية الجنرال كينيث ماكينزي، فقال "لم نتوقع سيطرة طالبان على السلطة في أفغانستان بهذه السرعة"، وأكد أن الانسحاب من أفغانستان تم بالتنسيق الكامل مع الحلفاء.

وكشف ميلي وماكينزي أنّهما نصحا الرئيس بايدن بالإبقاء على 2500 جندي في أفغانستان، لتجنّب انهيار نظام كابل.

لكن بايدن قال في 19 أغسطس/آب الماضي "لم يقل أحد لي ذلك على حدّ علمي".

وكان وزير الدفاع الأميركي قد دافع أمس عن قرار الانسحاب من أفغانستان، مشيرا إلى أنه ينبغي الحديث عن قرار الحرب الذي اتُخذ قبل الحديث عن الانسحاب.

وخلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ، قال أوستن إن تمديد بقاء القوات الأميركية في أفغانستان كان سيعرضها للخطر ولتهديدات كبيرة.

وقال إن بلاده لم تكن تدرك حجم الفساد الذي كان مستشريا في حكومة الرئيس الأفغاني أشرف غني في أفغانستان.

وأقر أوستن بوجود اتصالات مع موسكو بشأن استخدام قواعد روسية لمكافحة الإرهاب في أفغانستان

حسابات خاطئة

وقال الوزير إن الانهيار المفاجئ للجيش الأفغاني أخذ البنتاغون على حين غرة، واعترف بخطأ الحسابات في أطول حرب أميركية، بما في ذلك ما يتعلق بالفساد والأضرار المعنوية في صفوف الأفغان.

وأمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، قال أوستن "حقيقة أن الجيش الأفغاني الذي دربناه نحن وشركاؤنا انهار بسهولة، وفي كثير من المواقف من دون إطلاق رصاصة واحدة، أخذتنا جميعا على حين غرة"، وأضاف "سنكون غير أمناء إذا ادعينا غير ذلك".

وقال "فشلنا في إدراك أنه لم يكن هناك الكثير الذي يمكن للقوات أن تقاتل لأجله".

يذكر أن أميركا أكملت سحب قواتها من أفغانستان في أغسطس/آب الماضي، تنفيذا لاتفاق وقعته طالبان وإدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في 29 فبراير/شباط 2020 في العاصمة القطرية الدوحة.