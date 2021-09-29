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سياسة|روسيا

أزمة الغواصات.. الخارجية الروسية تطلب توضيحا من واشنطن بشأن اتفاق أوكوس مع أستراليا وبريطانيا

أميركا وبريطانيا تعتزمان نشر غواصات نووية في المحيط الهادي لمواجهة تزايد النفوذ الصيني (الصحافة الأجنبية)
أميركا وبريطانيا تعتزمان نشر غواصات نووية في المحيط الهادي لمواجهة تزايد النفوذ الصيني (الصحافة الأجنبية)
29/9/2021

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله اليوم الأربعاء إن روسيا بعثت بطلب استفسارات للولايات المتحدة عن معاهدة (أوكوس) الدفاعية.

وقال ريابكوف في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية إن "لدى روسيا العديد من الأسئلة بشأن هذه الاتفاقية الأمنية الثلاثية بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة تم إرسالها إلى واشنطن، كما سنقوم بطرح هذه الأسئلة على حلفاء الولايات المتحدة المعنيين بهذه الاتفاقية الأستراليين والبريطانيين".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن "الشراكة الدفاعية الأخيرة بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة (أوكوس) ترمي إلى مساعدة أستراليا على احتواء الصين".

وأضاف في مؤتمر صحفي السبت الماضي أن أي مخططات تعتمد منطق المواجهة لا تساعد سكان كوكبنا المشترك على عيش حياة طبيعية، سواء أكانت إستراتيجيات المحيطين الهندي والهادي التي أُعلن عنها منذ وقت ليس ببعيد، وأعلنت صراحة أن إحدى مهامها الرئيسة احتواء نمو الصين في بحر جنوب الصين، أم التحالف الثلاثي الذي أُعلن أيضا بين أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا.

في المقابل، قال السفير الأميركي لدى إندونيسيا اليوم الأربعاء إن "اتفاقية الدفاع الثلاثية بين أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا (أوكوس) لا تستهدف أي دولة بعينها، ولا تضع دول منطقة المحيطين الهندي والهادي في أي وضع غريب".

وأضاف السفير سونج كيم -وهو أيضا مبعوث واشنطن الخاص بكوريا الشمالية- لمنتدى افتراضي أن الاتفاقية يجب ألا تثير أي قلق في ما يتعلق بالانتشار النووي، وأن الأطراف الثلاثة تحترم تماما مركزية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وكانت الاتفاقية الثلاثية التي ستحصل بموجبها أستراليا على تكنولوجيا الغواصات النووية من الولايات المتحدة قد أغضبت فرنسا وأثارت قلق الصين منذ أن أعلنت عنها واشنطن ولندن وكانبيرا في وقت سابق هذا الشهر.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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