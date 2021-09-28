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سياسة|سوريا

سقوط ضحايا في انفجارين بمدينة جرابلس بريف حلب

سيارة الإسعاف تهرع إلى موقع تفجير سابق بريف حلب شمالي سوريا (الأناضول)
سيارة الإسعاف تهرع إلى موقع تفجير سابق بريف حلب شمالي سوريا (الأناضول)
28/9/2021

أفاد مراسل الجزيرة بمقتل مدني وإصابة 15 آخرين في انفجارين في جرابلس بريف حلب الشرقي شمالي سوريا، حيث تشهد المناطق الخاضعة للمعارضة انفجارات متكررة.

وأوضح المراسل أن عبوة ناسفة انفجرت قرب المجلس المحلي في جرابلس، مما أسفر عن دمار في موقع الانفجار، في حين وقع الانفجار الثاني عند مدخل مدينة جرابلس الخاضعة لسيطرة المعارضة.

وقد بث ناشطون وحسابات معارضة عبر منصات التواصل الاجتماعي مشاهد عقب وقوع انفجار العبوة الناسفة في مدينة جرابلس، ووصول فرق الإطفاء والدفاع المدني إلى المكان لإخماد الحرائق التي اندلعت جراء الانفجار.

يشار إلى أن مناطق ريفي حلب الشمالي والشرقي الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني التابع للمعارضة السورية، تشهد انفجارات متكررة باستخدام عبوات ناسفة وسيارات ودراجات نارية ملغمة.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند

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