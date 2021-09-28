Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
سياسي|سياسة|يمن

رئيس الحكومة اليمنية يصل عدن وتجدد الاحتجاجات بتعز

رئيس الوزراء معين عبد الملك اطلع على أوضاع شبوة وغادرها لعدن (الحكومة اليمنية)
رئيس الوزراء معين عبد الملك اطلع على أوضاع شبوة وغادرها لعدن (الحكومة اليمنية)
28/9/2021

وصل رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة المؤقتة عدن، في وقت تجددت المظاهرات في مدينة تعز احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية.

ونقلت وكالة الأناضول -عن مصدر حكومي- قوله إن عبد الملك عاد إلى عدن بعد ساعات من وصوله إلى مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة قادما من السعودية.

وهذه أول مرة يعود فيها رئيس الحكومة لعدن منذ أن غادرها قبل 6 أشهر.

وأضاف المصدر أنه من المتوقع أيضا أن يعود وزراء الحكومة إلى العاصمة المؤقتة قادمين من السعودية، دون تفاصيل أخرى.

وكان عبد الملك غادر عدن في مارس/آذار الماضي، رفقة العديد من المسؤولين، بعد اقتحام مقر الحكومة من قبل متظاهرين غاضبين طالبوا بتحسين الوضع الاقتصادي والخدمات العامة.

وحينها، واجه المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، اتهامات بالوقوف وراء اقتحام مقر الحكومة، مما تسبب بمغادرة رئيس مجلس الوزراء والعديد من المسؤولين.

احتجاجات ومعارك

ويأتي وصول رئيس الحكومة إلى عدن في الوقت الذي اتسعت فيه رقعة الاحتجاجات المنددة بانهيار العملة وضعف الخدمات، كما تتواصل المعارك بمأرب وجبهات أخرى.

وقد خرجت اليوم مظاهرات في مدينة تعز احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع الأسعار وتدني مستوى المعيشة.

وقطع متظاهرون -لليوم الثاني على التوالي- طرقات رئيسية، وأضرموا النار في إطارات مطاطية في المدينة.

وندد المشاركون في المظاهرات بالحكومة، وما وصفوه بالصمت حيال التدهور الاقتصادي وعدم اتخاذ إجراءات لوقفه.

وكانت مظاهرات مماثلة قد خرجت أمس في تعز ومدينة القَطْن بمحافظة حضرموت، كما شهدت المدينتان حالة عصيان مدني أغلقت خلاله المحال التجارية والمؤسسات وشركات الصرافة.

وفي مأرب، تفيد التقارير باستمرار المعارك بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة الحوثي

وأمس، أفادت مصادر عسكرية بمقتل 67 في معارك حول هذه المدينة الإستراتيجية.

ومنذ فبراير/شباط الماضي، صعّد الحوثيون عملياتهم العسكرية للسيطرة على مأرب، وأوقعت المعارك مئات القتلى من الجانبين.

ومن شأن السيطرة على هذه المنطقة، الغنية بالنفط، أن تعزز الموقف التفاوضي للحوثيين في أي محادثات سلام مقبلة.

ومنذ نحو 7 سنوات، يشهد اليمن حربا أودت بحياة 233 ألف شخص، وبات 80% من السكان البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

اليمن.. مقتل عشرات الحوثيين بمأرب والتحالف يدمر صاروخا باليستيا وموقعا لإطلاق المُسيّرات

قال الجيش اليمني إن عشرات الحوثيين قتلوا وجرحوا بمعارك معه ومع المقاومة جنوبي محافظة مأرب، بينما قال التحالف بقيادة الرياض إنه دمّر صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون وموقعا لهم لإطلاق الطائرات المسيّرة.

25/9/2021

اليمن.. ارتفاع قتلى القصف الحوثي على حجة والمجلس الانتقالي الجنوبي يمنع التظاهر في سقطرى

أعلنت السلطات اليمنية ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم صاروخي حوثي استهدف حفلا بمحافظة حجة شمال غربي البلاد إلى 12 قتيلا و22 جريحا، بينما أعلن الحوثيون أن طائرات التحالف شنت 30 غارة على محافظة مأرب.

26/9/2021
المزيد من سياسي

مع المرأة وضد الأحزاب.. لماذا تتبنى طالبان دستور الحقبة الملكية في أفغانستان؟

شهادة وزير الدفاع وقائد الأركان أمام الكونغرس الأميركي: تفاجأنا بسرعة انهيار الجيش الأفغاني وأخطأنا الحسابات في الحرب

أوستن: انتقلنا من العمل مع حكومة شريكة إلى التنسيق مع الأعداء (رويترز)

حزب العمال البريطاني يؤيد معاقبة إسرائيل والاعتراف بدولة فلسطين

مؤتمر حزب العمال البريطاني أيد مقترحا يطالب بفرض عقوبات ضد إسرائيل بسبب سياسات الفصل العنصري تجاه الفلسطينيين (غيتي)

مقتل عشرات المدنيين والعسكريين في هجمات بنيجيريا

العنف يكبد نيجيريا خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات (رويترز)
الأكثر قراءة

طالبان استدعت دستوره من العهد الملكي لأفغانستان.. تعرف على محمد ظاهر شاه

محمد ظاهر شاه (رويترز)

اتهمت أميركا بخرق السيادة الأفغانية.. طالبان تتبنى مؤقتا دستور الحقبة الملكية وتستثني منه ما يعارض الشريعة

المغرب يرد على قرار فرنسا تشديد شروط منح التأشيرات لمواطنيه

بوريطة قال إن المغرب يعتبر قرار تأشيرات السفر قرارا سياديا فرنسيا لكن تبريراته غير ملائمة (الأناضول)

شاهد.. ميسي يحسم صراع “حديقة الأمراء” وشيريف تيراسبول يحرج ريال مدريد في ليلة تألق صلاح مع ليفربول

ميسي سجل أول أهدافه مع باريس سان جيرمان في دوري الأبطال (غيتي)