بغداد تحتضن جولة رابعة من المفاوضات السعودية الإيرانية

نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين عراقيين قولهم إن مسؤولين من السعودية وإيران التقوا سرا في بغداد قبل نحو أسبوع، وعقدوا جولة مباحثات هي الرابعة التي تستضيفها بغداد لاحتواء الأزمة بينهما.

ونقلت الوكالة عن مسؤول عراقي أن اللقاء لم يكن وزاريا لكنه كان إيجابيا، وتناول قضايا منها إعادة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين.

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة طهران تايمز عن مصادر أن أمين عام مجلس الأمن القومي علي شمخاني مثّل إيران في اللقاء، بينما مثّل الجانب السعودي وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير.

وقالت مصادر مقربة من مكتب رئيس الوزراء العراقي للجزيرة إن دور بغداد اقتصر على دور الوسيط الذي سهل عقد مثل هذه اللقاءات.

وقد أعرب الرئيس العراقي برهم صالح عن أمله في استئناف العلاقات بين إيران والسعودية، وقال في لقائه مع شبكة "سي إن إن" (CNN) "نأمل أن يحدث ذلك، ومن الواضح أن هناك معوقات، لكننا نأمل أن يحدث ذلك في أقرب الآجال".

وأضاف صالح أن على الدول المتجاورة التحاور فيما بينها حتى لو كانت هناك خلافات، بدلا من البقاء في حالة الانفصال الذي لا يعود بالمصلحة على المنطقة، بحسب تعبيره.