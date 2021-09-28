فلسطين.. قوات الاحتلال تتوغل في قباطية والمستوطنون يواصلون اقتحام الأقصى والأردن يحتج رسميا

أفاد مراسل الجزيرة بأن فلسطينييْن أصيبا بجراح في مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت بلدة قباطية (جنوب شرق جنين شمال الضفة الغربية) فجر اليوم الثلاثاء.

وداهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل في البلدة، فاندلعت مواجهات مع عشرات الفلسطينيين، استخدم جنود الاحتلال فيها الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المدمع.

وفي وقت سابق، أصيب عدد من المتظاهرين الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المدمع خلال مواجهات مع قوات الاحتلال قرب المدخل الشمالي لمدينة البيرة، كما أصيب صحفي برصاصة مطاطية في قدمه.

واندلعت تلك المواجهات خلال مسيرة نظمها طلبة من جامعة بيرزيت احتجاجا على استشهاد 5 من ناشطي المقاومة الفلسطينية برصاص وحدات خاصة من قوات الاحتلال توغلت أول أمس الأحد في محافظتي جنين ورام الله بالضفة الغربية.

وقد طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني إزاء "آلة القتل الإسرائيلية".

وأعلن اشتية إدانته اغتيال قوات الاحتلال الشبان الخمسة في قرى جنين ورام الله.

اقتحامات الأقصى

في غضون ذلك، وجه الأردن اليوم الثلاثاء مذكرة احتجاج رسمية إلى إسرائيل طالبها فيها بـ"الكف عن انتهاكاتها بحق المسجد الأقصى المبارك"، وأكد أن إدارة أوقاف القدس الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول والخروج منه.

جاء ذلك في بيان أصدره المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية هيثم أبو الفول أدان اقتحام "المتطرفين الحرم القدسي الشريف بأعداد كبيرة وبحماية من الشرطة الإسرائيلية في فترة الأعياد اليهودية الممتدة خلال سبتمبر (أيلول) الجاري، والسماح لهؤلاء المتطرفين بالقيام بأعمال استفزازية مرفوضة ومدانة".

شاهد| مستوطنون يُقيمون احتفالات في طريق الواد داخل البلدة القديمة في مدينة القدس pic.twitter.com/EhfCSh2zdP — فلسطين أون لاين (@pl24online) September 28, 2021

وأدانت الخارجية الأردنية أيضا الاستمرار في إعاقة عمل موظفي إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية.

وشددت الوزارة -في البيان- على أن المسجد بكامل مساحته البالغة 144 دونما (144 ألف متر مربع) هو مكان عبادة خالص للمسلمين.

وقد جدد عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم اقتحام المسجد الأقصى بحراسة الشرطة الإسرائيلية، وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس إن عددهم بلغ 92 مستوطنا.

شرطة الاحتلال تعتدي بالضرب على شاب في باحات المسجد الأقصى pic.twitter.com/3gLvOxBMHK — AlQastal القسطل (@AlQastalps) September 28, 2021

في الأثناء، بثت وسائل إعلام فلسطينية مقطع فيديو يظهر اعتداء قوات الاحتلال على شاب في ساحات الأقصى صباح اليوم، تزامنا مع اقتحامات المستوطنين.

وفي الوقت نفسه، شاركت مجموعات من المستوطنين أيضا في احتفالات ورقصات استفزازية في طريق الواد داخل البلدة القديمة بالقدس استعدادا لانطلاق مسيرة بمناسبة انتهاء آخر أيام عيد العُرش اليهودي.