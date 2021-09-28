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سياسة|مصر

مصر.. أنباء عن اعتقال أكاديمي اشتهر بانتقاد إعلام السلطة

أيمن منصور ندا رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون في كلية الإعلام بجامعة القاهرة (مواقع التواصل)
أيمن منصور ندا رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون في كلية الإعلام بجامعة القاهرة (مواقع التواصل)
28/9/2021

القاهرة- قال نشطاء وصحفيون مصريون إن قوات الأمن ألقت القبض على الأكاديمي أيمن منصور ندا الذي اشتهر في الأشهر الأخيرة بانتقاداته الحادة لإعلاميين ومذيعين مقربين من السلطة، كما كتب مؤخرا سلسلة مقالات انتقد فيها رئيس جامعة القاهرة محمد عثمان الخشت واتهمه فيها بالفساد.

وتداول نشطاء رسالة منسوبة لأيمن ندا الأستاذ بكلية الإعلام في جامعة القاهرة، يقول فيها إنه محتجز في قسم شرطة وجارٍ عرضه على قاضي التحقيق لحبسه 15 يوما، وإن التحقيق يتم وفقا لقانون الإرهاب وترويع (المواطنين) وتعطيل مؤسسات تابعة للدولة.

ووفقا للرسالة المنسوبة للأكاديمي المصري عبر مجموعة تضم زملاء دفعته على تطبيق "واتساب"، فقد تجاهلت سلطات التحقيق البلاغات التي قدمها ضد رئيس جامعة القاهرة، مضيفا "سيقتلونني بتهمة الإرهاب". ولم يتسن للجزيرة نت التأكد من صحة الرسالة أو مما تداوله النشطاء من مصادر مستقلة، كما لم يصدر عن السلطات المصرية تعليق حتى الآن.

رسالة منسوبة للأكاديمي المصري أيمن منصور ندا عبر تطبيق واتساب (مواقع التواصل)

وأثارت أنباء القبض على الأكاديمي المصري غضب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبروا عن صدمتهم من تعرض أستاذ جامعي للحبس والاعتقال لمجرد التعبير عن رأيه سلميا عبر مواقع التواصل.

ودعا بعضهم إلى سرعة الإفراج عن ندا والتحقيق في البلاغات والوثائق التي قدمها ضد رئيس جامعة القاهرة بتهم تتعلق بالفساد وإهدار المال العام.

 

وفي الأسبوع الماضي، كشف ندا -عبر حسابه بموقع فيسبوك- أنه تواجد لساعات طويلة في مباحث الأموال العامة، للإبلاغ والإدلاء بأقواله وتقديم المستندات اللازمة إزاء بعض القضايا التي لم يكشف عنها، موجها الشكر لكل الجهات الرقابية في مصر.

وقبلها بأيام، كتب ندا تفاصيل مثيرة عن علاقته برئيس جامعة القاهرة، واتهمه باستغلال اسم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل، فضلا عن جهاز الأمن الوطني؛ من أجل تهديد ندا ومنعه من مواصلة سلسلة المقالات المنتقدة للمذيعين المقربين من السلطات المصرية.

وبحسب المقال، تحدث الخشت خلال اللقاء مع ندا عن ضرورة التقرب من المسؤولين وإرضائهم للحصول على المناصب وتجنب المشاكل، مشيرا إلى أنه ينتظر منصب الوزير قريبا سواء في الثقافة أو الأوقاف.

وقال ندا إن الخشت أبلغه أكثر من مرة بصدور قرار اعتقاله من جهاز الأمن الوطني، وأن الخشت تدخل لمنع تنقيذ القرار.

كما قال ندا إنه اضطر لسحب مقال سابق والاعتذار لجهات سيادية، بعدما أبلغه الخشت أنه سيُعتقل وسيحاكم بتهمة إفشاء أسرار عسكرية.

وانتشرت مقالات ندا عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل أشهر، والتي خصصها لانتقاد الأداء الإعلامي بشكل ساخر، معتبرا أن الإعلام أضرّ كثيرا بحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن إعلام المعارضة في الخارج تفوق عليه ووصل لقطاع أوسع من المصريين.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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