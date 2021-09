ارتفاع تاريخي في جرائم القتل بأميركا.. تعرف على الأسباب

واشنطن – قفز عدد جرائم القتل في الولايات المتحدة بنحو 30% في عام 2020 مقارنة بالعام السابق، في زيادة تاريخية منذ البدء في الاحتفاظ بالسجلات وبيانات الجرائم على المستوى القومي منذ بداية ستينيات القرن الماضي، وفقا لإحصاءات مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" (FBI) الرسمية الصادرة أمس الاثنين.

وتظهر البيانات وقوع 21 ألفا و570 جريمة قتل خلال عام 2020، وهو ما يمثل 4901 جريمة قتل أكثر مما كانت عليه في عام 2019، مما يعكس ارتفاع حجم العنف المجتمعي أثناء العام الماضي.

وبصفة عامة، ارتفع المعدل العام لجرائم العنف -والذي يشمل جرائم القتل والاعتداء والسرقة والاغتصاب- بنحو 5%، في حين واصلت جرائم الممتلكات الانخفاض، وانخفضت بنسبة 8% عن عام 2019.

According to the #FBI’s annual crime statistics report, the estimated number of violent crimes rose for the first time in four years. Visit https://t.co/ClVmBl0Mx8 to read the report. pic.twitter.com/vs4ncU4GaK

— FBI (@FBI) September 27, 2021