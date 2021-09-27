مستشار الأمن القومي الأميركي يبدأ اليوم جولة إقليمية يستهلها بالسعودية

يبدأ مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان اليوم الاثنين جولة في الشرق الأوسط يستهلها بالسعودية.

وقال مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن سوليفان سيتوجه للسعودية والإمارات برفقة المبعوث الأميركي الخاص لليمن تيموثي ليندركينغ.

وذكرت إميلي كورن المتحدثة باسم المجلس في بيان أن سوليفان سيجتمع مع "زعماء بارزين لبحث العديد من التحديات الإقليمية والعالمية".

وأضافت أن منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمجلس بريت ماكغورك سينضم إلى سوليفان وليندركينغ.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة أسوشيتد برس أن سوليفان سيلتقي اليوم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لبحث الوضع في اليمن، كما سيلتقي الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي.

وكان موقع "أكسيوس" (Axios) الإخباري قد كشف قبل نحو أسبوع عن أن مستشار الأمن القومي الأميركي يخطط للقيام بزيارة إلى الشرق الأوسط تشمل السعودية والإمارات ومصر، ليكون أرفع مسؤول في إدارة الرئيس جو بايدن يزور المملكة.

وأضاف الموقع الأميركي -في تقرير له- أن الدول العربية الثلاث المذكورة شريكة منذ زمن طويل لواشنطن، وأن علاقاتها مع إدارة بايدن تعرضت لبعض التوترات في عدد من الملفات.