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سياسة|يونان

زلزال قوي يضرب جزيرة كريت في اليونان ويخلف قتيلا وأضرارا مادية

الدفاع المدني يبحث عن ضحايا محتملين إثر انهيار وقع في كنيسة ببلدة أركالوهوري في جزيرة كريت (رويترز)
الدفاع المدني يبحث عن ضحايا محتملين إثر انهيار وقع في كنيسة ببلدة أركالوهوري في جزيرة كريت (رويترز)
27/9/2021

ضرب زلزال قوي بقوة 6 درجات تقريبا اليوم الاثنين جزيرة كريت في جنوب اليونان مما أسفر عن مقتل شخص واحد وأضرار مادية.

ووقع الزلزال بعيد الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (السادسة بتوقيت غرينيتش)، وقد بلغت قوته 5.8 درجات على سلم ريختر بحسب مرصد أثينا للنشاط الزلزالي، و6 درجات بحسب مركز المسح الجيولوجي الأميركي، و6.5 درجات وفق رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وقال مرصد أثينا للنشاط الزلزالي إن مركز الهزة الأرضية القوية كان على بعد 23 كيلومترا من هيراكليون، كبرى مدن جزيرة كريت، وعلى عمق 10 كيلومترات تحت الأرض.

وقال التلفزيون اليوناني العام إن القتيل لقي حتفه إثر انهيار قبة كنيسة كانت تجري فيها أعمال ترميم في بلدة أركالوهوري، وذكر رئيس البلدية أن أضرارا لحقت بكنيستين ومبان أخرى في البلدة.

وأثار الزلزال حالة من الزعر في المناطق الأكثر تأثرا به، إذ خرج السكان إلى الشوارع، في حين تم إخلاء المدارس من الطلاب. وقالت وكالة أسوشيتد برس إن هزات ارتدادية قوية سجلت بالمنطقة نفسها.

من جهتها، قالت إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية التركية إن زلزالا بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر وقع بشكل متزامن مع زلزال جزيرة كريت في بحر إيجة بتركيا، مشيرة إلى أنه كان على عمق 9.6 كيلومترات تحت الأرض.

المصدر : وكالات

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