Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
سياسة

بالوثائق.. برنامج "المسافة صفر" يكشف حقائق عن تعذيب الأطفال في سجون البحرين ووزارة الداخلية تنفي

27/9/2021

كشف برنامج "المسافة صفر" في تحقيقه الجديد "الحوض الجاف" عن تعرض ما لا يقل عن 607 أطفال في البحرين لألوان مختلفة من التعذيب بين عامي 2011 و2021، وفق بيانات قضائية وحقوقية حصل عليها البرنامج.

كما عرض الفيلم وثائق للنيابة العامة البحرينية، تكشف أن التحقيقات مع الأطفال المعتقلين تمت دون وجود ذويهم وبلا محامين.

وكشفت مصادر في النيابة البحرينية لفريق "المسافة صفر"، عن وجود أكثر من 150 طفلا في السجون البحرينية.

وفي ردّها على ما كشفه تحقيق "المسافة صفر"، قالت الداخلية البحرينية إنه لا يوجد أطفال مسجونون في البحرين، وإن المعتقلين من الفئة العمرية من 15 إلى 18 سنة يقضون عقوبتهم في مركز إصلاحي خاص.

وأضافت في بيان أن من يقضون عقوبات في سجن "جو" من الأطفال محكومون في قضايا جنائية وإرهابية، واستنفدوا كل مراحل التقاضي، وخضعوا لمحاكمات عادلة، بحسب البيان.

من ناحيته، قال عبد المجيد مراري مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "إفدي" الدولية لحقوق الإنسان إن التحقيق يعتبر وثيقة قانونية مهمة، معتبرا أن فيه ما يكفي لإدانة البحرين لدى المنظمات الدولية باعتقالها الأطفال.

وأضاف مراري في لقائه مع الجزيرة أن نفي وزارة الداخلية البحرينية للانتهاكات التي وثقها تحقيق المسافة صفر، هو نفي لأمور ثابتة لدى مقرري الأمم المتحدة، وأثبتتها تقارير المنظمات الحقوقية الدولية.

وكان الترويج لفيلم "الحوض الجاف" قد أحدث حراكا غير مسبوق داخل البحرين لتسليط الضوء على إنجازات الدولة في مجال حقوق الإنسان، وخاصة تلك المرتبطة بالسجون والأطفال المعتقلين.

وقد نشرت صحف محلية مقالات عن "قانون العقوبات البديلة" الذي اعتبرته تأكيدا على أن قوانين البحرين تأتي متوافقة مع المعايير العالمية لحقوق الإنسان، على حد تعبيرها، بينما أعادت صحف أخرى نشر مقاطع فيديو من داخل السجون في محاولة لإظهار السجناء وهم يحظون بكامل حقوقهم.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

نائبة فرنسية تستجوب وزير الشؤون الخارجية ونائبتان إسبانيتان تسألان حكومة بلادهما عن حقوق الإنسان بالبحرين

استجوبت نائبتان الحكومة الإسبانية عن موقفها بخصوص “طليعة النضال من أجل حقوق الإنسان”، في حين تساءلت عضوة البرلمان الفرنسي، جوستين بنين، عن موقف حكومتها تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.

4/8/2021

منظمات حقوقية تطالب سلطات البحرين بفتح تحقيق في وفاة سجين وسط تقارير عن تعرضه لإهمال طبي

طالبت منظمة “أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” (ADHRB) و”معهد البحرين للحقوق والديمقراطية” (BIRD) السّلطات البحرينية بفتح تحقيق عاجل ومستقل في وفاة المواطن البحريني حسن عبد النبي.

11/8/2021

من برنامج: المسافة صفر

الحوض الجاف.. قصص مروعة عن انتهاكات حقوق الأطفال في البحرين

انتهاكات جسيمة يتعرض لها أطفال البحرين، إذ يودعون سجن “الحوض الجاف” بتهم متعددة؛ كالتحريض على قلب نظام الحكم والإرهاب، وكشفت وثائق وبيانات حلقة برنامج “المسافة صفر” عن جوانب متعددة من هذه الانتهاكات.

المزيد من سياسة

عشرات القتلى في معارك بمأرب واحتجاجات بتعز وتحرك أميركي بشأن الصراع

القوات الحكومية تتلقى دعما من القبائل وإسنادا جويا من التحالف بقيادة السعودية (الجزيرة)

ملك الأردن وعقيلته يخضعان للحجر الصحي بعد تأكد إصابة ولي العهد بفيروس كورونا

الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا مع ولي العهد (مواقع التواصل)

من التعيين إلى الانتخاب.. تعرف على مسيرة مجلس الشورى القطري

أمير قطر أعلن نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن أول انتخابات مباشرة لاختيار أعضاء المجلس (الصحافة القطرية)

لبنان.. مدعى عليه بانفجار مرفأ بيروت ينجح في كف يد قاضي التحقيق

لم تتوصل التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت إلى أي نتائج رغم مرور أكثر من عام على الكارثة (رويترز)
الأكثر قراءة

بملامح شرقية وماكياج.. ماذا تعرف عن وحدة “دوفدفان” بالجيش الإسرائيلي؟

قوات اسرائيلية خلال اعتقال أحد الفلسطينيين من بلدة يعبد قضاء جنين (الجزيرة)

أين اختفى الوقود من المحطات في بريطانيا؟

جمعية بائعي الوقود تقول إن عشرات من محطاتها تعاني جفافا من الوقود بينما تنفي الحكومة وجود أي نقص (الفرنسية)

آفة تهدد الحبوب المخزّنة.. نصائح للتخلص من السوس في المطبخ

وجود السوس يتسبب في تلف الطعام وانتشار الحشرات الأخرى (غيتي)

من أي الأبواب سيعود الرفاق؟.. انقسامات قوى الحرية والتغيير الباب الذي دخل منه العسكر

محمد عصمت (وسط) نفى توقيعه على بيان اللجنة الفنية لإصلاح الحرية والتغيير المؤيد للعسكر (مواقع التواصل)