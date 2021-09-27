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سياسة|ألمانيا

الاشتراكي الديمقراطي يطيح بتحالف ميركل في الانتخابات الألمانية بعد 16 عاما في الحكم

27/9/2021

فاز الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا بانتخابات البرلمان الاتحادي (البوندستاغ)، وتفوق على التحالف المسيحي المحافظ، الذي تنتمي إليه المستشارة أنجيلا ميركل، وذلك بعد فرز جميع الأصوات، وفقا للموقع الرسمي لمفوض الانتخابات الاتحادي.

وحصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي على 25.7%، وهي أفضل نتيجة يحققها منذ سنوات، في حين تراجع تحالف ميركل (المتكون من تحالف الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 24.1% بعد 16 عاما في الحكم.

وحل في المركز الثالث حزب الخضر، الذي حقق 14.8% وهي أفضل نتيجة في تاريخه، بينما حقق الحزب الديمقراطي الحر المؤيد للأعمال التجارية تقدما حيث نال 11.5%، في حين تراجع حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف من المركز الثالث إلى الخامس بعدما نال 10.3%، وكذلك تراجع اليسار وحصل على 4.9%.

وتُلقي هذه الانتكاسة بظلالها على نهاية عهد ميركل التي بقيت شعبيتها في أوجها بعد 4 ولايات، لكنها أثبتت عدم قدرتها على الإعداد لخلافتها.

المصدر : وكالات

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