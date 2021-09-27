Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
سياسة|فلسطين

إصابة اثنين من جنود الاحتلال قرب نابلس خلال مواجهات ليلية

تعتقل إسرائيل في سجونها نحو 200 قاصر، من بين 4650 أسيرا وأسيرة، وفق معطيات نشرها نادي الأسير الفلسطيني في 6 سبتمبر/أيلول الجاري.

اشتباكات ليلية سابقة قرب مدينة نابلس بين شبان فلسطينيين والقوات الإسرائيلية (الأوروبية)
اشتباكات ليلية سابقة قرب مدينة نابلس بين شبان فلسطينيين والقوات الإسرائيلية (الأوروبية)
27/9/2021

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، أن اثنين من جنوده أصيبا بجراح مختلفة خلال مواجهات مع فلسطينيين قرب مدينة نابلس الليلة الماضية.

وقال بيان للجيش الإسرائيلي إن جنديا أصيب بالحجارة والآخر بعبوة ناسفة. وكانت قوات الاحتلال قد دفعت بتعزيزات إلى المنطقة التي اقتحمها مئات اليهود المتشددين لزيارة قبر النبي يوسف.

ومساء أمس الأحد، اعتقلت القوات الإسرائيلية قاصرا فلسطينيا خلال مواجهات عند باب العامود، وسط مدينة القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان لوكالة الأناضول بأن مواجهات مع قوات الاحتلال اندلعت قرب باب العامود بالقدس، جرى خلالها اعتقال فتى قاصر لم تعرف هويته.

وأضاف الشهود أن قوات الاحتلال اعتدت على الموجودين في المكان بالضرب بالهراوات، وهددت بمزيد من الاعتقالات.

وأفرغت القوات الإسرائيلية منطقة باب العامود من الفلسطينيين، بحسب الشهود.

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 200 قاصر، من بين 4650 أسيرا وأسيرة، وفق معطيات نشرها نادي الأسير الفلسطيني في 6 سبتمبر/أيلول الجاري.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

عشرات القتلى في معارك بمأرب واحتجاجات بتعز وتحرك أميركي بشأن الصراع

القوات الحكومية تتلقى دعما من القبائل وإسنادا جويا من التحالف بقيادة السعودية (الجزيرة)

ملك الأردن وعقيلته يخضعان للحجر الصحي بعد تأكد إصابة ولي العهد بفيروس كورونا

الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا مع ولي العهد (مواقع التواصل)

من التعيين إلى الانتخاب.. تعرف على مسيرة مجلس الشورى القطري

أمير قطر أعلن نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن أول انتخابات مباشرة لاختيار أعضاء المجلس (الصحافة القطرية)

لبنان.. مدعى عليه بانفجار مرفأ بيروت ينجح في كف يد قاضي التحقيق

لم تتوصل التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت إلى أي نتائج رغم مرور أكثر من عام على الكارثة (رويترز)
الأكثر قراءة

بملامح شرقية وماكياج.. ماذا تعرف عن وحدة “دوفدفان” بالجيش الإسرائيلي؟

قوات اسرائيلية خلال اعتقال أحد الفلسطينيين من بلدة يعبد قضاء جنين (الجزيرة)

أين اختفى الوقود من المحطات في بريطانيا؟

جمعية بائعي الوقود تقول إن عشرات من محطاتها تعاني جفافا من الوقود بينما تنفي الحكومة وجود أي نقص (الفرنسية)

آفة تهدد الحبوب المخزّنة.. نصائح للتخلص من السوس في المطبخ

وجود السوس يتسبب في تلف الطعام وانتشار الحشرات الأخرى (غيتي)

من أي الأبواب سيعود الرفاق؟.. انقسامات قوى الحرية والتغيير الباب الذي دخل منه العسكر

محمد عصمت (وسط) نفى توقيعه على بيان اللجنة الفنية لإصلاح الحرية والتغيير المؤيد للعسكر (مواقع التواصل)