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سياسة|إسرائيل

في لقاء ثلاثي بنيويورك.. رئيس الوزراء الإسرائيلي يحيي الذكرى الأولى للتطبيع مع الإمارات والبحرين

بينيت (وسط) أعرب عن أمله بانضمام دول أخرى لدائرة التطبيع (الصحافة الإسرائيلية)
بينيت (وسط) أعرب عن أمله بانضمام دول أخرى لدائرة التطبيع (الصحافة الإسرائيلية)
27/9/2021

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مساء أمس الأحد وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني ووزير الدولة بوزارة الخارجية الإماراتية خليفة شاهين المرر، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية في بيان صدر اليوم إن الثلاثة "أحيوا الذكرى السنوية الأولى لاتفاقيات أبراهام التي تصادف هذا الشهر" في إشارة إلى اتفاقيات التطبيع التي وقعتها إسرائيل مع كل من الإمارات والبحرين في سبتمبر/أيلول 2020.

ونقل البيان عن بينيت قوله خلال اللقاء إن "إسرائيل تطمح لتعزيز علاقاتها مع الإمارات والبحرين في جميع المجالات"، وأضاف أنه يأمل أن تنضم دول أخرى في المنطقة إلى "دائرة السلام" حسب تعبيره.

العلاقات مع الأردن ومصر

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أنه اجتمع في الآونة الأخيرة مع ملك الأردن عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وقال إنهما "راضيان عن العلاقات بين دولنا وأريد أن أعدكم باستمراريتها".

وتابع قائلا "نحن ثابتون ونؤمن بهذه العلاقات ونريد أن نوسعها إلى أكبر قدر ممكن".

ووقعت 4 دول عربية (الإمارات والبحرين والسودان والمغرب) اتفاقيات لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل بوساطة أميركية عام 2020، وأطلق عليها اسم "اتفاقيات أبراهام"، لتضاف إلى العلاقات القائمة مع كل من مصر والأردن بموجب اتفاقيات سلام.

من جهة أخرى، قالت مصادر في رئاسة الوزراء الإسرائيلية إن بينيت سيركز في خطابه اليوم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على الملف الإيراني بشكل خاص.

وكان بينيت قد أوضح في الفترة الماضية أنه لا يؤيد عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي مع إيران، وقال إنه يسعى لبناء تحالف إقليمي بين إسرائيل ودول عربية لمواجهة أنشطة طهران.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

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