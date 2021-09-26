معارض روسي: الانتخابات الأخيرة حققت عكس ما كان يصبو له بوتين من دعم لشرعيته

انتقد معارض روسي الانتخابات التشريعية التي أجريت مؤخرا في بلاده، ووصفها بأنها لم تكن نزيهة.

وكتب فلاديمير كارا مورزا -في مقال رأي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" (The Washington Post) الأميركية أن الانتخابات التي كان يفترض أن تدعم شرعية الرئيس فلاديمير بوتين جاءت نتائجها على العكس من ذلك.

وقال "عندما جئت للإدلاء بصوتي (في الدائرة الانتخابية 40-موسكو) يوم الأحد، وبقيت طوال الليل لمراقبة عملية فرز الأصوات، كنت على يقين بأنني سأحصل على لمحة خاطفة أستطيع من خلالها الوقوف على المشاعر الحقيقية للناخبين الروس".

وأضاف "لأكون واضحا، إنها لم تكن انتخابات نزيهة"، فمعارضو الكرملين -بمن فيهم أنصار الناشط السياسي البارز أليكسي نافالني- منعوا مسبقا من الإدلاء بأصواتهم عبر العديد من إجراءات الحظر التي فرضها النظام.

وأشار كارا مورزا إلى أنه رغم ذلك توقع أن يشهد فرزا نزيها للأصوات، وأنه كان محقا في توقعه حيث أظهرت حصيلة الأصوات التي تم عدها في الدائرة 40 أن المراكز الثلاثة الأولى على القوائم الحزبية توزعت بين الشيوعيين وحزب روسيا الموحدة الحاكم وحزب "يابلوكو" الديمقراطي الموحد، وهو حزب المعارضة الوحيد الذي سمح له بالمشاركة.

ووفقا لكاتب المقال، فإن الحزب الشيوعي -الذي عادة ما يحصل على أصوات متدنية في موسكو- نال هذه المرة عددا أكبر من الأصوات بدعم من فريق نافالني الذي حث الناخبين على منح أصواتهم لأي مرشح لا يمثل حزب روسيا الموحدة، "وهو أسلوب يطلق عليه (التصويت الذكي) يهدف إلى إظهار قلة تأييد المقترعين للحزب الحاكم".

وكانت لجنة الانتخابات أعلنت الاثنين الماضي رسميا أن الحزب الحاكم حافظ على أغلبيته في مجلس الدوما (مجلس النواب)، لكنه سجل تراجعا مقارنة بانتخابات عام 2016.

وبحسب مقال واشنطن بوست، فقد كانت بقية المقاعد من نصيب أحزاب المعارضة "المجازة رسميا التي لطالما أيدت أهم مبادرات بوتين".

وأشار الكاتب إلى أن السلطات الروسية استخدمت هذه المرة نوعا محددا من نظام التصويت الإلكتروني إلى جانب "أساليب التزوير التقليدية مثل التصويت المنظم" الذي يعتمد على الدفع بموظفي الدولة والمجندين العسكريين للإدلاء بأصواتهم، والتصويت المتعدد للناخب الواحد، وملء صناديق الاقتراع ببطاقات تصويت وهمية.

كما أوضح كارا مورزا أن نظام التصويت الإلكتروني في الدول الديمقراطية عادة ما ينشر نتائج فرز الأصوات فور انتهائها تقريبا، لكن عملية تفريغ النتائج في جداول في الانتخابات الروسية استغرقت وقتا أطول من عملية فرز أوراق الاقتراع التقليدية، وجرى قلب النتيجة النهائية في 8 مقاطعات بموسكو لصالح حزب روسيا الموحدة بعد أن كانت في صالح المعارضة.

وعلى عكس ما حدث في انتخابات 2011 عندما نزل عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع احتجاجا على تزوير الانتخابات التشريعية بشكل صارخ فإن انتخابات هذا العام لم تشهد مظاهرات احتجاجية كبيرة.

ويعزو كاتب المقال ذلك إلى اعتقال السلطات نافالني، والقمع غير المسبوق لأنصار المعارضة، واعتقال أكثر من 11 ألف شخص، ورفع ما يزيد على 100 دعوى جنائية ضد المشاركين في المظاهرات المنادية بالديمقراطية، الأمر الذي أشاع حالة من الإحباط والشعور بالهزيمة لدى منظمات المجتمع المدني.

ويرى الكاتب أن هذا الصمت خادع، فهذه الهدنة سيتضح يقينا أنها لا تعدو أن تكون مؤقتة، فالاحتجاجات التي خرجت في وقت سابق واتجاهات الرأي العام تشي بملل الجماهير من حكم الفرد الذي يمتد الآن إلى ولاية ثالثة.

نذر الانفجار

ويرى كارا مورزا أنه من العسير بمكان التكهن بحدوث تغيير سياسي كبير في روسيا، لكن المشاعر المناوئة للنظام التي تختمر في النفوس تنذر على ما يبدو بالانفجار في ربيع عام 2024 إذا سعى بوتين إلى البقاء في سدة الحكم، في انتهاك للنص الدستوري الذي يقيد مدة ولايته والذي نقضه بشكل غير قانوني.

ولفت إلى أن ردود الفعل الدولية على انتخابات الأسبوع الماضي "المزورة" جاءت قوية على جانبي المحيط الأطلسي، فقد صرح أعضاء الكونغرس الأميركي ونواب البرلمان الأوروبي بأنها "تضعف بشدة شرعية" حكم بوتين.

ويعتقد الكاتب أنه مهما تبقى من تلك الشرعية فإنها ستتبدد في نهاية المطاف في حال مدد بوتين ولايته الرئاسية "غير الشرعية" إلى ما بعد 2024، فقد ألمح نواب البرلمان الأوروبي بالفعل إلى عدم الاعتراف رسميا بأي تمديد في إستراتيجيتهم الجديدة حيال روسيا التي أجيزت في وقت سابق من هذا الشهر.

ويختتم الكاتب بأن عام 2024 سيكون اختبارا مهما لصبر المجتمع الروسي على الحكم الاستبدادي، ولمدى التزام الغرب بحكم القانون قولا وفعلا.