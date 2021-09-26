بعد استنكار وتجريم واسعين.. القضاء العراقي يصدر مذكرات توقيف بحق الداعين إلى التطبيع

أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق مذكرات توقيف بحق 3 أشخاص، بينهم نائب سابق، شاركوا في مؤتمر دعا للتطبيع مع إسرائيل وانخراط العراق في اتفاقات أبراهام.

وجاء في بيان نشره الموقع الرسمي للمجلس، اليوم الأحد، أن محكمة تحقيق الكرخ الأولى -بناء على معلومات مقدمة من مستشارية الأمن القومي- أصدرت مذكرات قبض بحق وسام الحردان، والنائب السابق مثال الألوسي، والموظفة في وزارة الثقافة سحر كريم الطائي، إثر الدور الذي قاموا به في الدعوة إلى التطبيع مع إسرائيل.

وذكر البيان أنه ستتخذ إجراءات قانونية بحق بقية المشاركين حال معرفة أسمائهم الكاملة.

ودعا أكثر من 300 عراقي -بمن فيهم شيوخ عشائر- إلى التطبيع بين العراق وإسرائيل، في أول نداء من نوعه أطلق خلال مؤتمر مساء الجمعة الماضية في مدينة أربيل بإقليم كردستان.

وأثارت هذه الدعوة إدانات رسمية وتنديدات من أحزاب سياسية وتيارات دينية. وأعربت الحكومة والرئاسة وأطراف سياسية عن رفضها القاطع للمؤتمر.

وقال جوزيف برود، الخبير الأميركي من أصل يهودي عراقي ومؤسس مركز اتصالات السلام التي رعت المؤتمر، إن نحو 300 مشارك من السنة والشيعة اجتمعوا في أربيل من 6 محافظات (بغداد والموصل وصلاح الدين والأنبار وديالى وبابل)، وذلك حسب ما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.

بيان

تعرب الحكومة العراقية عن رفضها القاطع للاجتماعات غير القانونية، التي عقدتها بعض الشخصيات العشائرية المقيمة في مدينة أربيل بإقليم كردستان، من خلال رفع شعار التطبيع مع إسرائيل. pic.twitter.com/eUjciTFQuH — المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) September 25, 2021

وكانت الحكومة العراقية أصدرت -أمس السبت- بيانا أعربت فيه عن رفضها القاطع للاجتماعات غير القانونية التي عقدتها بعض الشخصيات، وقالت إن "هذه الاجتماعات لا تمثل أهالي وسكان المدن العراقية العزيزة، التي تحاول هذه الشخصيات -بيأس- الحديث باسم سكانها، وإنها تمثل مواقف من شارك بها فقط".

وأوضحت الحكومة أن طرح مفهوم التطبيع مرفوض دستوريا وقانونيا وسياسيا في الدولة العراقية، وأن الحكومة عبرت بشكل واضح عن موقف العراق التاريخي الثابت الداعم للقضية الفلسطينية العادلة، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

إن الاجتماع عُقد من دون علم وموافقة ومشاركة حكومة الإقليم، وهو لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن موقف حكومة إقليم كردستان، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة كيفية انعقاد هذا الاجتماع. — Jotiar Adil (@KRGSpokesperson) September 25, 2021

من جهته، قال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، جوتيار عادل -عبر حسابه على تويتر- "إن الاجتماع عُقد من دون علم وموافقة ومشاركة حكومة الإقليم، وهو لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن موقف حكومة إقليم كردستان".

ولفت عادل إلى أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة كيفية انعقاد هذا الاجتماع".

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق رفضا واستياء واسعا لمؤتمر التطبيع مع إسرائيل.