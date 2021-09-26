الرئيس الجزائري يتهم دولا لم يسمّها بشن هجمات إلكترونية على بلاده

اتهم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون دولا لم يسمها بشن هجمات إلكترونية على بلاده، بينما تحدث دبلوماسي جزائري عن احتمال اللجوء لإجراءات إضافية في التوتر المتصاعد مع المغرب.

وخلال كلمة ألقاها في لقاء مع ولاة المدن الجزائرية بقصر الأمم السبت، قال تبون إن 97 موقعا إلكترونيا يهاجم الجزائر من دول الجوار.

ولم يوضح الرئيس الجزائري تلك الدول، لكنه قال إن دولة تونس ليست من الدول المهاجمة، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وكان تبون قد ذكر هذه المعلومات في مارس/آذار المنصرم، موضحا أن الجزائر تمتلك كل الإمكانيات والوسائل لمراقبة المواقع الإلكترونية "المروجة للأكاذيب".

وتأتي تصريحات تبون بالتزامن مع تصاعد التوتر بين المغرب والجزائر، حيث أعلنت الرئاسة الجزائرية الأربعاء "الغلق الفوري للمجال الجوّي الجزائري على كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وكذا التي تحمل رقم تسجيل مغربي".

وقال مسؤول ملف دول المغرب العربي بوزارة الخارجية الجزائرية عمار بلاني -لرويترز الجمعة- إن "من غير الممكن استبعاد اللجوء لإجراءات إضافية" في الخلاف مع المغرب، من دون أن يحدد طبيعة هذه الإجراءات.

وفي 24 أغسطس/آب، أعلنت الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب بسبب ما أسمته تواصل "حملة عدائية ضدها".