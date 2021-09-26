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سياسة|فلسطين

الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن القيادية الفلسطينية خالدة جرار

خالدة جرار مع زوجها غسان جرار خلال الإفراج السابق عنها عام 2019 (الجزيرة)
خالدة جرار مع زوجها غسان جرار خلال الإفراج السابق عنها عام 2019 (الجزيرة)
26/9/2021

أفرج الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن القيادية الفلسطينية خالدة جرار، بعد اعتقال دام نحو عامين في سجن الدامون (شمال).

وقال عمر نزال أحد المقربين من القيادية جرار -لوكالة الأناضول- إن سلطات الاحتلال أفرجت ظهر اليوم الأحد عن الأسيرة خالدة جرار.

وأضاف: جرى الإفراج عن خالدة على حاجز سالم العسكري (شمالي جنين)، بعد اعتقال دام نحو عامين.

ووفق بيانات سابقة لنادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، فإن خالدة جرار (58 عاما)، واجهت حكما بالسجن لمدة سنتين، بتهمة توليها منصبا في تنظيم الجبهة الشعبية المحظور بأوامر عسكرية إسرائيلية.

واعتقلت خالدة جرار عدة مرات، وهي قيادية بارزة في الجبهة الشعبية، وعضوة سابقة في المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان)، واعتقلت عام 2019.

المصدر : وكالة الأناضول

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