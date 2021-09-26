وداع وثناء واتهامات للسلطة.. غضب فلسطيني على مواقع التواصل بعد استشهاد 5 فلسطينيين في جنين ورام الله

تصدرت مشاهد وداع الشهداء الذين ارتقوا في اشتباك مسلح صباح اليوم الأحد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مواقع التواصل الاجتماعي الفلسطينية والعربية.

وقالت مصادر طبية فلسطينية إن 3 شبان قتلوا بنيران قوات الاحتلال في منطقة قرى بدو وبيت عنان (جنوب غربي رام الله)، كما استشهد فلسطينيان آخران في قرية برقين (جنوب جنين)، وذلك خلال الحملة التي وقعت مساء السبت وفجر اليوم الأحد.

وتصدر مشهد وداع خطيبة الشهيد أسامة صبح ابن مدينة جنين مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مغردون تعليقا على الصور "خطيبة الشهيد أسامة صبح كان من المفترض أن تستقبل عريسها مطلع الشهر القادم بحفل زفافها، ولكن شاءت الأقدار أن تستقبله باكرًا عريسًا شهيدا".

كما نشر مغردون مقطع فيديو لوالدة الشهيد أحمد زهران تقول فيه إن نجلها رفض الاستسلام لجنود الاحتلال ورفض اعتقاله من قبلهم، مؤكدة أنه لم يكن ليرضى بغير ذلك، وأنها مؤمنة بالله وفرحة بشهادته.

وأضافت والدة الشهيد أحمد زهران أنه لاقى ربه مقبلا غير مدبر، وأن شقيقه زهران زهران سبقه إلى الشهادة في سبتمبر/أيلول 1998، وأنها فخورة بهما وبما قدماه لوطنهما.

"أهلا وسهلا فيكم" .. بصبر وثبات تستقبل والدة الشهــ ــــيد أحمد زهران القادمين لمواساتها في بلدة بدو شمال غرب القدس pic.twitter.com/Gk1S2JYrtN — AlQastal القسطل (@AlQastalps) September 26, 2021

واتهمت والدة الشهيد أحمد زهران أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية بأنها أبلغت قوات الاحتلال عن المكان الذي يختبئ فيه ابنها وباقي المقاومين.

والدة الشهيـ ـد أحمد زهران الذي ارتقى باشتباك مسلح اليوم: السلطة هي دلّت الاحتلال على أولادي.. وسبق لها أن هجمت على منزلنا وطردناها pic.twitter.com/SYxXqHF5K6 — علي شتية📸 (@ali_shtayeh1) September 26, 2021

كما نشر رواد مواقع التواصل مقاطع فيديو لوقفة احتجاجية في رام الله للتضامن مع أهالي الشهداء.

وأظهرت مقاطع الفيديو حالة الغضب بين المشاركين وهتافاتهم "من رام الله للبدو.. تحيتنا نوديها.. لبدو وحواريها"، في حين قال أحد المشاركين في الوقفة من مقاتلي سرايا القدس إن الاحتلال لن يستطيع التغول في مخيم جنين.

#شاهد… وقفة في رام الله مناصرةً ومساندةً لأهالي شهــداء بلدة بدو. pic.twitter.com/UJUFWne7in — صوت الأقصى – عاجل (@Alaqsavoice_Brk) September 26, 2021

في المقابل، قال مدير مستشفى رامبام الإسرائيلي إن حالة الجرحى الإسرائيليين خلال الاشتباكات التي وقعت اليوم في الضفة الغربية خطيرة وغير مستقرة.

#רמבם_מעדכן אודות חיילי צה"ל המאושפזים בקריה הרפואית: pic.twitter.com/2Wslu10hEr — רמב''ם הקריה הרפואית לבריאות האדם (@rambam_hospital) September 26, 2021

كما نشر نشطاء مقطع فيديو يظهر نعي مساجد قرية بدو في القدس المحتلة ومسقط رأس الشهيد أحمد زهران للشهداء الأربعة.

وتداول مغردون صورا قالوا إنها لمتعلقات الشهداء ومكان ارتقائهم فجر اليوم، وصورة لعملات ورقية مخضبة بالدماء، بتغريدات تشيد ببطولتهم وشجاعتهم.

صباح الدم والشهادة يا #فلسطين

الشهيد أسامة صبح من بلدة برقين

الشهيد أحمد زهران من بلدة بدو

الشهيد محمد حميدان من بلدة بدو

الشهيد زكريا بدوان من بلدة بدو

شهداء #القسام في ضفة العياش فجر اليوم . — بلال نزار ريان (@BelalNezar) September 26, 2021

شهداء فلسطين يختارون سبيلهم ويرسمون بالجهاد طريقهم

"لا أتخيل نفسي عجوزًا أتناول الأدوية.. أريد الموت قبل الأربعين"

الشهيد #أحمد_زهران #شهداء_الضفة pic.twitter.com/V3MLWgPPkj — خالد صافي #فلسطين 🇵🇸 (@KhaledSafi) September 26, 2021

#حما س تزف ثلة من شهداء شعبنا الأبطال، الذين ارتقوا خلال الاشتباكات المسلحة البطولية مع قوات الاحتلال في مدينتي القدس وجنين. pic.twitter.com/ipx0jK6loV — حسن اصليح | Hassan (@hassaneslayeh) September 26, 2021

رحم الله البطل أحمد زهران وإخوانه الذين قضوا مقبلين غير مدبرين، في اشتباكات مع الاحتلال فجر اليوم، في القدس وجنين،

قافلة الرجال الصناديد لا يوقفها الاغتيال، لأن جذرهم عميق وإيمانهم راسخ. — Lama Khater لمى خاطر (@lama_khater) September 26, 2021

صباح فلسطيني مضمخ بمسك الشهادة.

حملة واسعة شنّتها وحدات خاصة من جيش الاحتلال، فيما قيل إنها مطاردة لـ"خلايا حماس" في الضفة والقدس.

الحملة تخلّلتها عدة اشتباكات ارتقى خلالها عدد من الشهداء، عُرف منهم 4 حتى الآن. لا شيء يتغيّر. احتلال غاشم، وسلطة متواطئة، وشعب مصمّم على المقاومة. pic.twitter.com/Y0qtavH05X — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) September 26, 2021

يفترشون الطريق ويلتحفون السماء، مقاومين لا خاسرين، هكذا يرحل الشهداء.￼

المجد والخلود للشهداء من #بيت_عنان، و #بدو و #جنين الذين اغتالتهم قوات الاحتلال هذا الصباح. pic.twitter.com/CwTzmTlsPW — Ghadeer A. Awwad #FreePalestine🇵🇸 (@GhadeerAwwad12) September 26, 2021

#الكيان_الصهيوني يمارس الإجرام، لا شك في ذلك. الكارثة هي في الكيان الموصوف ب"السلطة الفلسطينية" ويمارس عمالة أمنية علنية مع المحتل.

عندما اقتحمت اليوم قوات صهيونية قرى ومدن في #الضفة_الغربية وقتلت خمسة مواطنين فلسطينيين وجرحت وخطفت آخرين، كانت تلك الأجهزة في صفها لا في صف شعبها. — Osama Abuirshaid (@OsamaAbuirshaid) September 26, 2021

50 شيكل مُخضبة بدماء الشهداء.. عُثر عليها في مكان ارتقاء الشهداء في بلدة بدو..

نشطاء: هذه أموال لن يركض حسين الشيخ وأحمد مجدلاني خلفها pic.twitter.com/UUvbalFnTJ — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 26, 2021