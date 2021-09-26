انتقل الى المحتوى
البث الحي
سياسة|فلسطين

وداع وثناء واتهامات للسلطة.. غضب فلسطيني على مواقع التواصل بعد استشهاد 5 فلسطينيين في جنين ورام الله

صورة من محيط المنزل الذي تحصن به 3 نشطاء فلسطينيين قتلهم الجيش الإسرائيلي قرب بلدة بدو (الجزيرة)
صورة من محيط المنزل الذي تحصن به 3 نشطاء فلسطينيين قتلهم الجيش الإسرائيلي قرب بلدة بدو (الجزيرة)
26/9/2021

تصدرت مشاهد وداع الشهداء الذين ارتقوا في اشتباك مسلح صباح اليوم الأحد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مواقع التواصل الاجتماعي الفلسطينية والعربية.

وقالت مصادر طبية فلسطينية إن 3 شبان قتلوا بنيران قوات الاحتلال في منطقة قرى بدو وبيت عنان (جنوب غربي رام الله)، كما استشهد فلسطينيان آخران في قرية برقين (جنوب جنين)، وذلك خلال الحملة التي وقعت مساء السبت وفجر اليوم الأحد.

وتصدر مشهد وداع خطيبة الشهيد أسامة صبح ابن مدينة جنين مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مغردون تعليقا على الصور "خطيبة الشهيد أسامة صبح كان من المفترض أن تستقبل عريسها مطلع الشهر القادم بحفل زفافها، ولكن شاءت الأقدار أن تستقبله باكرًا عريسًا شهيدا".

كما نشر مغردون مقطع فيديو لوالدة الشهيد أحمد زهران تقول فيه إن نجلها رفض الاستسلام لجنود الاحتلال ورفض اعتقاله من قبلهم، مؤكدة أنه لم يكن ليرضى بغير ذلك، وأنها مؤمنة بالله وفرحة بشهادته.

وأضافت والدة الشهيد أحمد زهران أنه لاقى ربه مقبلا غير مدبر، وأن شقيقه زهران زهران سبقه إلى الشهادة في سبتمبر/أيلول 1998، وأنها فخورة بهما وبما قدماه لوطنهما.

واتهمت والدة الشهيد أحمد زهران أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية بأنها أبلغت قوات الاحتلال عن المكان الذي يختبئ فيه ابنها وباقي المقاومين.

كما نشر رواد مواقع التواصل مقاطع فيديو لوقفة احتجاجية في رام الله للتضامن مع أهالي الشهداء.

وأظهرت مقاطع الفيديو حالة الغضب بين المشاركين وهتافاتهم "من رام الله للبدو.. تحيتنا نوديها.. لبدو وحواريها"، في حين قال أحد المشاركين في الوقفة من مقاتلي سرايا القدس إن الاحتلال لن يستطيع التغول في مخيم جنين.

في المقابل، قال مدير مستشفى رامبام الإسرائيلي إن حالة الجرحى الإسرائيليين خلال الاشتباكات التي وقعت اليوم في الضفة الغربية خطيرة وغير مستقرة.

كما نشر نشطاء مقطع فيديو يظهر نعي مساجد قرية بدو في القدس المحتلة ومسقط رأس الشهيد أحمد زهران للشهداء الأربعة.

وتداول مغردون صورا قالوا إنها لمتعلقات الشهداء ومكان ارتقائهم فجر اليوم، وصورة لعملات ورقية مخضبة بالدماء، بتغريدات تشيد ببطولتهم وشجاعتهم.

 

المصدر : الجزيرة + وكالة سند

حول هذه القصة

بعد الأسرى الستة وعمليات التحريض الإسرائيلية.. هل من معركة مقبلة في جنين؟

حملة تحريض واسعة أطلقتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة الأخيرة ضد منطقة جنين التي ينتمي إليها أسرى سجن جلبوع الستة، وشكلت الفصائل المسلحة غرفة عمليات مشتركة تحسبا لمعركة قادمة مع قوات الاحتلال

19/9/2021

عقب اعتقال الاحتلال أسرى فروا من جلبوع.. إضراب يشل جنين والقسام تتعهد بصفقة تبادل تفرج عنهم

دعت القوى الوطنية والإسلامية في جنين إلى إضراب شامل اليوم دعما للأسرى، فيما مدد الاحتلال احتجاز الأسرى الأربعة المعاد اعتقالهم. وقد تعهدت كتائب عز الدين القسام بإتمام صفقة تبادل تفضي للإفراج عنهم.

12/9/2021
المزيد من سياسة

أفغانستان تفتح معبرها مع إيران وطالبان ترغب في علاقات دولية شرط الاحترام المتبادل

معبر إسلام قلعة الحدودي بين أفغانستان وإيران (رويترز)

نفت ارتباط قرارها بسد النهضة.. السفارة الإثيوبية في مصر تعلق أعمالها

لقاء وزراء خارجية إثيوبيا (يسار) ومصر (وسط) والسودان بمدينة كينشاسا في أبريل/نيسان الماضي (رويترز)

العراق طالب إيران بخطوات تنفيذية للاتفاقات المتعلقة بالحدود البرية والبحرية

فؤاد حسين (يسار) وعبد اللهيان خلال اللقاء الذي جمعهما أمس في نيويورك (وكالة الأنباء العراقية)

تحت حراسة قوات الاحتلال.. مستوطنون يقتحمون الأقصى ويرفعون العلم الإسرائيلي بساحاته

يهود متشددون أثناء اقتحامهم المسجد الأقصى قبل يومين (الأناضول)
الأكثر قراءة

أين اختفى الوقود من المحطات في بريطانيا؟

جمعية بائعي الوقود تقول إن عشرات من محطاتها تعاني جفافا من الوقود بينما تنفي الحكومة وجود أي نقص (الفرنسية)

تونس.. المرزوقي يثني على المتظاهرين واستقالات جديدة من حركة النهضة

بضعة آلاف من التونسيين أمام المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة رفضا لإجراءات الرئيس (الأناضول)

تفاصيل يوم عاصف بالسودان.. معركة كسر العظم في ذروتها بين القادة المدنيين والعسكر

زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان لسلاح المدرعات (مواقع التواصل)

آفة تهدد الحبوب المخزّنة.. نصائح للتخلص من السوس في المطبخ

وجود السوس يتسبب في تلف الطعام وانتشار الحشرات الأخرى (غيتي)