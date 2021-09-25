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سياسة|إيران

مسؤول في الحرس الثوري: سليماني قال إنه نظم 6 جيوش خارج حدود إيران

سليماني كان رمزا للنفوذ السياسي والعسكري الإيراني في المنطقة (مواقع التواصل)
سليماني كان رمزا للنفوذ السياسي والعسكري الإيراني في المنطقة (مواقع التواصل)
25/9/2021

قال قائد مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري اللواء غلامعلي رشيد إن القائد السابق لفيلق القدس قاسم سليماني كان أبلغ قادة القوات المسلحة الإيرانية قبل اغتياله بـ3 أشهر أنه قام بتنظيم 6 جيوش خارج الأراضي الإيرانية، وذلك بمساعدة الجيش الإيراني والحرس الثوري.

وأضاف اللواء رشيد أن سليماني أبلغهم أنه أنشأ محورا من 6 جيوش يبدأ من الحدود الإيرانية، ويصل إلى شواطئ البحر المتوسط، وتتمركز هذه الجيوش والحشود الشعبية في مساحة تصل إلى أكثر من ألف و500 كيلومتر.

وكان قاسم سليماني ذكر حينها "أنه في حال أراد العدو استهداف نظام الجمهورية الإسلامية في إيران، فعليه أن يواجه هذه الجيوش أولا".

وأوضح قائد مقر خاتم الأنبياء أن هذه الجيوش هي حزب الله في لبنان، وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي في فلسطين، وقوات أنصار الله (الحوثيون) في اليمن، والحشد الشعبي في العراق، والجيش السوري. وقال اللواء رشيد إن هذه الجيوش هي "القوة الرادعة أمام الاعتداءات على إيران".

يذكر أن سليماني قُتل في ضربة جوية أميركية في الثالث من يناير/كانون الثاني 2020 قرب مطار بغداد الدولي.

المصدر : الجزيرة

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