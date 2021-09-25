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سياسة|جورجيا

لأول مرة.. "ملك قبيلة أفريقية" يخوض سباق رئاسة بلدية العاصمة الجورجية

أرينز ريتشارد أوغبونوجو المرشح لمنصب عمدة العاصمة الجورجية تبليسي (وكالة الأناضول)
أرينز ريتشارد أوغبونوجو المرشح لمنصب عمدة العاصمة الجورجية تبليسي (وكالة الأناضول)
25/9/2021-|آخر تحديث: 26/9/202102:57 PM (مكة المكرمة)

يهدف أرينز ريتشارد أوغبونوجو المرشح ذو الأصل النيجيري لمنصب عمدة العاصمة الجورجية تبليسي لجذب الاستثمارات الأجنبية للمدينة، إذا فاز في انتخابات الثاني من أكتوبر/تشرين الأول القادم.

ولأول مرة في تاريخ جورجيا، سيتنافس رجل أفريقي مع سياسيين آخرين للفوز بمنصب عمدة تبليسي في الانتخابات المحلية.

وفقا للبيان المنشور على الموقع الرسمي للجنة الانتخابات المركزية في جورجيا نهاية أغسطس/آب الماضي، فإن حزب "جورجيا المتحدة" المعارض رشح أوغبونوجو الذي يحمل الجنسية الجورجية لمنصب عمدة تبليسي.

وأصبح أوغبونوجو، وهو رجل أعمال، محط أنظار الصحافة المحلية والأجنبية.

أوغبونوجو الذي يتحدث اللغة الجورجية بطلاقة، بدأ حياته التجارية في جورجيا ببيع العطور، ثم بيع المركبات المستعملة وقطع الغيار، ويمتلك حاليا العديد من الشركات.

وفي حديثه للأناضول اليوم السبت، أوضح أنه أمضى نحو 25 عاما من حياته في جورجيا.

وذكر أنه غادر بلاده لأول مرة من أجل التعرف على ثقافات أجنبية بعد وفاة والدته وشقيقه عام 1995 في نيجيريا التي ولد وترعرع فيها.

وأوضح أنه حصل على الجنسية الجورجية قبل 4 سنوات، مضيفا "أعيش هنا مثل الجورجيين وأفكر مثلهم".

ولفت إلى أن الناس في نيجيريا أطلقوا عليه لقب "ملك قبيلة الإيغبو" (مجموعة إثنية في جنوبي شرقي نيجيريا) منذ سنوات.

وأضاف أنه قرر خوض السياسة في جورجيا، وأنه يبذل قصارى جهده ليصبح عمدة تبليسي في الانتخابات المحلية.

وتابع "أنا لست سياسيا إنما رجل أعمال عادي، وأستخدم وسائل النقل العام يوميًا، وأعيش بين الناس وأعرف ما يريدون".

وأكد أوغبونوجو أن الحكومتين السابقة والحالية نفذتا مشاريع مهمة للغاية وأنشطة فعالة للعاصمة تبليسي، لكن لا تزال هناك مشكلة تتمثل في التوظيف، وبصفتي رجل أعمال أريد أن أخوض السياسة لحل هذه المشكلة.

وبيّن أنه يعرف العديد من رجال الأعمال الذين يجلبون الاستثمار الأجنبي إلى تبليسي، وأنه يريد جعل المدينة أكثر جذبا للمستثمرين الأجانب.

المصدر : وكالة الأناضول

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