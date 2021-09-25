قالت مصادر حكومية للجزيرة إن 7 أشخاص قتلوا وأصيب 8 آخرون على الأقل في تفجير بالقرب من حاجز أمني في مديرية حمروين جنوب العاصمة الصومالية مقديشو.

وذكر شهود عيان أن الانفجار ناتج عن سيارة مفخخة كانت تحاول عبور الحاجز الأمني الذي يبعد نحو كيلومترين تقريبا من القصر الرئاسي.

وقد أعلنت حركة "الشباب المجاهدين" مسؤوليتها عن الانفجار. وقال مكتبها الإعلامي إنها استخدمت سيارة ملغمة في الهجوم.

وذكرت الحركة أن مسؤولين في الحكومة الصومالية كانوا في المكان لحظة وقوع الهجوم.

ومنذ سنوات، يخوض الصومال حربا ضد حركة الشباب التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا لتنظيم القاعدة وتبنت العديد من العمليات التي أودت بحياة المئات.