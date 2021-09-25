الكويت تدعو لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفق المبادرة العربية وتندد بالحصار على غزة

قال رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح إنه يجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفق المبادرة العربية، وعودة اللاجئين الفلسطينيين.

وندد الشيخ صباح -في كلمة بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك- بالحصار المفروض على غزة وتدنيس المقدسات الإسلامية في فلسطين.

كما حذر من أن "عدم الاستقرار سيظل سائدا بالمنطقة ما لم ينل الشعب الفلسطيني كافة حقوقه السياسية المشروعة، وتتوقف إسرائيل عن ممارساتها وانتهاكاتها للقانون الإنساني الدولي".

وحث رئيس الوزراء الكويتي إيران على بناء الثقة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وجدد الدعوة لطهران "لتخفيف حدة التوتر في الخليج والحفاظ على سلامة وأمن وحرية الملاحة البحرية من أي تهديدات، بما يساهم في إرساء علاقات قائمة على التعاون والاحترام المتبادل".

وحول الأزمة السورية، أفاد رئيس الوزراء الكويتي بـ"عدم وجود حل عسكري للأزمة السورية، ولا بد من تسوية سياسية".

وبخصوص الوضع في أفغانستان، دعا "حركة طالبان وكافة الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس حقنا للدماء، وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين، والتقيد بالالتزامات والقوانين الدولية".

وانطلقت يوم الثلاثاء الماضي في المقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك الاجتماعات السنوية رفيعة المستوى للدورة الـ76 لجمعيتها العامة، وتستمر حتى 27 سبتمبر/أيلول الجاري، بحضور أكثر من 110 من رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء (193 دولة).