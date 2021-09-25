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سياسة|بحرين

لأول مرة منذ وصوله للسلطة.. رئيس وزراء إسرائيل يلتقي وزيرين من البحرين والإمارات في نيويورك

رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت (الجزيرة)
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت (الجزيرة)
25/9/2021

يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت -غدا الأحد- وزيرين من البحرين والإمارات، في أول اجتماعات يعقدها مع قيادات من دول الخليج منذ توليه منصبه يونيو/حزيران الماضي.

وقال بينيت -في بيان- اليوم السبت أن اللقاءين مع وزير خارجية البحرين ووزير إماراتي سيعقدان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقبل أسبوع، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أن حكومته ستواصل تطبيق اتفاقات التطبيع مع الإمارات والبحرين.

وقال -في تصريح مكتوب- "حكومة إسرائيل -برئاستي- ستواصل تطبيق هذه الاتفاقات، سعيا إلى شرق أوسط مستقر وآمن ومزدهر، من أجل مستقبل أطفالنا".

ووقعت 4 دول عربية (الإمارات والبحرين والسودان والمغرب) اتفاقيات لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل بوساطة أميركية عام 2020، وأطلق عليها اسم "اتفاقيات أبراهام".​​​​

المصدر : رويترز

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